Ignacio Gutiérrez (Iberdrola): «España es capaz de ser líder en plataformas de eólica marina flotante»

Ignacio Gutiérrez Santaló, responsable de Desarrollo de Eólica Marina en España y Portugal de Iberdrola, atiende a OKDIARIO desde la sede de la empresa en la capital para hablar sobre el desarrollo de la eólica marina en España. El directivo, experto en esta nueva tecnología, cuenta la experiencia que su empresa ha desarrollado en el extranjero con estos proyectos y cómo se puede aprovechar todo ese conocimiento para la implementación de la infraestructura necesaria en el territorio nacional. Además, el responsable defiende que es necesario que se comience cuanto antes a crear plataformas para poder exportar y competir con otros país.

Pregunta.- ¿Qué es la eólica marina, la eólica marina flotante y cuál de estas se va a desarrollar en España?

Respuesta.- La eólica marina es una tecnología que nos permite capturar el viento que hay en el mar para transformarlo y producir energía renovable en grandes instalaciones. Hasta la fecha, lo que se ha podido realizar son proyectos de cimentación fija, es decir, que van anclados al mar. Para eso se requiere un cierto nivel de profundidad. En el momento que pasamos de 60 a 70 metros de profundidad esta solución no es válida. En muchos países nos vamos a encontrar con que por la plataforma continental, a medida que nos alejamos de la costa, la profundidad va a ser mayor y tenemos que empezar con la solución de tecnología de plataformas flotantes. Tecnología que se lleva años desarrollando, que está probada, testada, pero que, a diferencia de la cimentación fija, necesita esa curva de aprendizaje para llegar a los costes que nos permitan ser competitivos en el mix energético.

Eólica marina en el ámbito internacional

P.- Iberdrola tiene bastante experiencia en este tema. Me gustaría que lo comentara y saber si se puede aprovechar ese conocimiento en España de alguna manera.

R.- Por supuesto. Nosotros tuvimos la suerte de haber detectado la eólica marina como un vector de crecimiento hace más de 15 años. Empezamos trabajando en un proyecto en Reino Unido. Posteriormente nos fuimos a hacer un proyecto en Alemania y terminamos haciendo otro proyecto en Reino Unido. Tenemos tres proyectos en operación, más de un giga, y con conocimiento en distintos países. Actualmente estamos trabajando con cuatro proyectos en construcción, uno en Francia, otro en Alemania, otro en Reino Unido y otro en Estados Unidos.

El ser capaces de realizar proyectos de altísima inversión en distintas geografías del mundo es un signo de la alta capacidad organizativa y alta capacidad financiera que se requiere para realizar este tipo de proyectos. Y por supuesto que toda esa experiencia, tanto de normativa como de requerimientos y de dificultad, la tenemos para poder traerla a España y países nuevos donde se van a seguir desarrollando proyectos de eólica.

P.- Ahora mismo, ¿cuáles son las perspectivas de futuro de la empresa? ¿Hay algún acuerdo para desarrollar esta tecnología en España? ¿Se plantean extenderla a otros países? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que Iberdrola va a tomar en cuanto al desarrollo de la eólica marina?

R.- A nivel eólica marina de estación fija seguimos trabajando en distintos hubs en el mundo: Asia Pacífico, Europa, Europa Continental y toda la parte de Estados Unidos y Brasil. Más de 25 gigas en proyectos en desarrollo. Esto es un tema que ahora mismo se está desarrollando en casi todos los países punteros del mundo, pues es muy atractivo para ellos. En paralelo, estamos trabajando desde hace años en la tecnología de solución flotante. Ya hemos ganado el primer concurso en Escocia para desarrollar 5 gigas de eólica marina flotante y estamos precalificados en un concurso en Francia para un proyecto de 250 megavatios que se celebrará a final de este año.

Impacto de la eólica marina en España

P.- Al ser algo completamente nuevo que en España aún no se ha desarrollado, ¿qué impacto puede tener esto en la economía española?

R.- En España no hemos podido desarrollarlo hasta ahora porque por nuestra plataforma continental no podíamos hacer proyectos de cimentación fija. Esto no nos ha permitido poder avanzar como han podido hacerlo otros países como Reino Unido, Alemania o Francia. Ahora, con esta tecnología tenemos que dar ese paso. Ya estamos preparados a nivel técnico.

¿Qué necesitamos? Que a nivel gobierno se termine de establecer el marco regulatorio, es decir, la norma de cómo se va a poder realizar este tipo de proyectos, no solo el marco regulatorio, sino cómo se va a poder concursar, cómo van a ser las reglas del juego, cómo va a ser la subasta… Poder saber, además, un calendario de subasta.

Además de esto, necesitamos que se adecúe el país de infraestructuras necesarias para poder desarrollar todo este tipo de proyectos. Es decir, transformación de puertos y astilleros para prepararnos para todo lo que viene, para poder captar todas las necesidades de demanda que van a tener todo este tipo de proyectos.

Y un tema muy importante no son solo los proyectos que podamos hacer aquí, sino que esta tecnología es exportable. Es decir, si somos capaces de ser país líder mundial en plataformas flotantes, estas plataformas se pueden exportar. Pueden ir hacia los proyectos de otros países. Lo que nos vamos a encontrar ahora es una competencia entre países. Todos van a querer luchar por esta cadena de suministro. Por lo tanto, es fundamental poder empezar ya y dar las mayores facilidades a los inversores para que esto pueda ser una realidad.

P.- Y específicamente, ¿qué puede aportar la eólica marina a la industria española?

R.- A nivel industrial, la eólica marina nos va a traer nuevas oportunidades. Oportunidades de transformación industrial, por ejemplo, en puertos y astilleros. Hay que adecuar la red de puertos para poder hacer todo este tipo de trabajo: para instalar plataformas, para operar y hacer el mantenimiento de los proyectos, para hacer centros de logísticas… A la vez, va a ser una oportunidad, gracias a la costa que tenemos, para atraer industria a nuestro país. Por ejemplo, la industria de cable dinámico, zonas para realizar fabricación de turbinas y toda la cadena de suministro que se tiene que ir transformando.

No solo esto, sino que desde desde la ingeniería hasta la parte de operación y mantenimiento vamos a necesitar mucho tipo de industria para poder mejorar los costes asociados a este tipo de proyectos, tanto en construcción como en operación y mantenimiento. Es una fuente de conocimiento importantísima para un país. Desde la universidad hasta la fase de operación y mantenimiento. Y es algo que entendemos que no podemos permitirnos perder como oportunidad.

P.- En España, ¿qué ciudades o qué zonas son las mejores candidatas para comenzar a implementar la eólica marina?

R.- Para que haya eólica marina lo primero que tiene que haber es un orden, que lo establece el Plan de Ordenación de Espacio Marítimo aprobado en Consejo de Ministros a principios de este año. Las zonas en las que nos van a permitir realizar la eólica marina ya están identificadas: Canarias, Andalucía, Cataluña, Galicia y una parte en Asturias. Lo que necesitamos ahora es poder empezar con ese marco regulatorio, es decir, empezar a trabajar para desarrollar esa cadena de suministro.

Hay una zona en España particular, Canarias, que tiene unos problemas para poder realizar eólica o fotovoltaica terrestre. Además, el coste de generación de energía en las islas es bastante alto, por lo que la eólica marina ya es competitiva en precios. Tenemos que empezar por las zonas donde técnicamente es más fácil hacer los proyectos para ir buscando los costes menores de producción de esta energía. Pero las zonas tanto de Canarias, como de Cataluña, Galicia y Andalucía van a ser aptas para realizar estos proyectos a medida que vayamos avanzando.