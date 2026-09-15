La IA jurídica llega a los despachos de abogados: ya analiza casos, conecta leyes y verifica fuentes

La inteligencia artificial (IA) se abre paso en el mundo del derecho. Esta tecnología avanzada va dirigida hacia los sistemas que son capaces de analizar un caso de manera global, conectar diferentes ramas jurídicas y comprobar las fuentes antes de ofrecer una respuesta. La herramienta española de tecnología jurídica avanzada Maite.ai lanzó el día de ayer una nueva tecnología que apuesta por este modelo de razonamiento.

Un desafío que centra sus objetivos en conseguir que los sistemas de búsqueda informativa, resumen de documentos o respuesta de consultas concretas, entiendan el contexto completo de una cuestión antes de plantear una posible solución. Estos avances permitirán acercarse a la forma en la que trabaja un abogado desde la identificación de las cuestiones más relevantes, hasta la revisión de la jurisprudencia o detección de posibles problemas procesales.

¿Qué busca la IA jurídica?

La propuesta desarrollada por Maite.ai, denominada Maite V5 Omni, utilizará un sistema de análisis que parte de una consulta para construir una perspectiva más amplia de los problemas jurídicos. Esto facilitará resolver conflictos laborales que tengan relación con la discriminación o procedimiento, y al mismo tiempo una herencia que incluye cuestiones civiles, fiscales o de derecho autonómico. Un sistema que se podrá consultar o revisar en más de 300 documentos de legislación y jurisprudencia, pero después se tendrá que hacer uso de las fuentes para verificar la respuesta.

El gran problema de la IA: citas falsas

El principal problema de la IA es la fiabilidad de sus respuestas, es decir, los errores al citar de manera errónea provocan que esta herramienta genere referencias jurídicas incorrectas o inexistentes. Así que, una manera de reducir este riesgo es incorporar en esta tecnología la comprobación de las referencias que se utilicen y contrastarlo con las fuentes oficiales. Además, las citas incluyen enlaces al BOE y referencias jurisprudenciales como ROJ o ECLI, junto con información sobre la vigencia de las normas.

La conexión

Dentro de la IA destaca una tendencia jurídica que consiste en integrar en la misma herramienta funciones que hasta ahora ofrecían varios programas. Por lo tanto, el sistema permitirá mantener documentos cargados durante una sesión y consultar la jurisprudencia a través del chat. Un nuevo sistema que supone una revolución y cuyo objetivo se basa en detectar requisitos, alternativas y posibles obstáculos antes de tomar una decisión. Desde ayer ya está disponible esta nueva herramienta llamada Maite V5 Omni, la cuál irá abriéndose camino en los despachos de abogados y departamentos jurídicos.