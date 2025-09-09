Huele a dioses: el perfume de Mercadona que uso a diario y me recuerda a éste de alta gama

De entre los muchos perfumes que actualmente puedes encontrar en Mercadona, algunos se han convertido en algo básico para muchos. Y no porque hayan sido lanzados como una novedad que imita a otro famoso perfume más caro, sino porque en realidad tienen una fragancia especial que hace que nos enamoremos de ellos, pero por muy poco y además duran todo el día. Es lo que pasa con Amor, el perfume de Mercadona que de alguna manera recuerda a uno famoso pero que más allá de ello, tiene una fragancia que se acaba convirtiendo en algo único.

Lo interesante de este perfume es que, pese a su bajo precio, no pierde en intensidad ni en fijación, lo que lo convierte en una opción perfecta para el día a día sin necesidad de gastar demasiado. Además, su aroma versátil se adapta tanto a ocasiones informales como a momentos más especiales, lo que explica por qué tantos clientes de Mercadona lo han incorporado ya como parte imprescindible de su rutina.

Un perfume que muchos dicen que «huele a dioses» y puede que sí, las primeras notas de salida te lleven a uno muy famoso de Cacharel, pero más allá de eso, Amor se erige como un perfume exquisito y que podría ser de lujo, pero que en realidad tiene un coste de sólo 7 euros para un frasco de 100 ml. Normal entonces que cada vez que lo reponen se agote y también, que sea el más famoso de la gama de perfumes Como Tú de Mercadona. Hechos para usar a diario y perfectos para todo tipo de ocasiones

El perfume de Mercadona que huele a dioses

Amor es su nombre, y lo cierto es que enamora, pertenece a la línea de fragancias Como Tú que Mercadona lleva años sacando y con las que siempre acierta. El frasco es bastante reconocible: cristal degradado en rojo, con tapón blanco, sin adornos innecesarios. Minimalista, pero bonito. Y sobre todo práctico, porque lo puedes usar cada día sin miedo a que se estropee o se quede feo encima del tocador. Pero lo importante está en el interior con unas notas que provocan que todo el mundo se lo quiera llevar.

Nada más aplicarlo se nota la salida: naranja, bergamota y grosella negra. Es fresco, con un puntito cítrico, pero también dulce, y eso hace que no se quede tan sólo en un perfume ligero perfecto para los meses de verano. Después aparece el corazón floral, con jazmín, rosa y lirio, que lo suaviza y lo convierte en algo más romántico. Es el momento en el que, al menos yo, siento que ya me acompaña de verdad durante el día.

Al final, lo que queda en la piel son las notas de fondo: ámbar, almizcle y vainilla. Ese toque cálido y envolvente que hace que no desaparezca rápido. Es justo lo que hace que a media tarde todavía lo notes, sin necesidad de estar reaplicando cada dos horas.

El precio que marca la diferencia

Aquí está la clave: 7 euros por 100 ml. No hay más que añadir. Es lo que hace que lo use a diario sin pensarlo, porque no duele gastarlo. No es uno de esos perfumes que guardas en el armario para ocasiones especiales por miedo a que se acabe. Este lo usas, disfrutas y, cuando se termine, compras otro sin problema.

Se entiende perfectamente que en las redes todos comente lo sorprendente que es tener un perfume como este pero a un precio realmente económico. De hecho lo suelen comparar con otras fragancias de alta gama, pero lo más repetido es que resulta versátil: lo puedes llevar en verano porque es fresco, y en invierno porque tiene ese toque cálido de la vainilla y el ámbar.

Por qué ya no me falta en casa

Para mí, este perfume es ya un básico. Me visto, lo cojo y listo. No tengo que pensar qué aroma usar, porque sé que este funciona siempre. Y la verdad, pocas cosas hay más agradables que que alguien te diga “qué bien hueles” sin imaginar que llevas un perfume tan accesible. Ese es su verdadero valor: hacerte sentir bien sin gastar de más.

Y lo mejor como ya he mencionado es que resulta perfecto para cualquier época del año. Por ejemplo, en los días de calor no resulta cargante porque esas notas cítricas del inicio lo mantienen fresco y ligero. En cambio, cuando llega el frío, la vainilla y el ámbar lo hacen más envolvente. Esa versatilidad es lo que más gusta a todo el mundo: no tienes que tener un perfume para cada estación, este se adapta.

Otro detalle que he comprobado es que dura bastante en la piel, pero si quieres que aguante todavía más, lo ideal es aplicarlo en zonas estratégicas como las muñecas, detrás de las orejas o incluso en la ropa. Ahí se fija mejor y la estela acompaña durante más tiempo. También he probado a usarlo en salidas nocturnas y, aunque es un perfume pensado para el día a día, sorprende porque no pasa desapercibido. No es invasivo, pero sí deja huella. Y por 7 euros, tenerlo como comodín para cualquier ocasión es casi un lujo que cualquiera puede permitirse.

¿Estamos entonces ante el mejor perfume de Mercadona? No diría que así es, porque la cadena valenciana tiene otros grandes fragancias, pero este Amor sí que es un imprescindible y si lo ves en tu Mercadona más cercano, no lo dudes y ¡hazte con él!