Hay un banco que te regala un pastizal sólo por hacer este gesto

Las entidades bancarias lanzan constantemente todo tipo de campañas para «atrapar» nuevos clientes o hacer que los que ya lo son contraten nuevos productos o servicios para garantizar que van a seguir siendo clientes durante mucho tiempo. Te contamos el pastizal que te regala un banco por hacer un simple gesto que vas a querer hacer para disfrutar de tan increíble beneficio… ¡ya estás tardando!

La cuenta Más DB del Deutsche Bank que regala 360 euros

Los regalos son uno de los grandes reclamos de los bancos para conseguir sus objetivos con sus clientes o captar nuevos, especialmente cuando ese regalo es dinero, aunque también suelen regalar televisores, dispositivos electrónicos o, incluso, viajes, todo depende de la promoción de cada momento y lo que debas hacer para recibir ese regalo. En este caso, el banco alemán Deutsche Bank ha lanzado una interesante promoción con la que pretende aumentar su cartera de clientes en nuestro país, regalando nada menos que 360 euros al año.

La entidad alemana ha lanzado una interesante promoción con su Cuenta Más DB, con la cual regalará 360 euros durante el primer año a los clientes que domicilien en ella su nómina, pensión o prestación con un importe igual o superior a 2.000 euros mensuales. Además, quienes tengan un ahorro de entre 50.000 y 500.000 euros obtendrán una remuneración del 2% TAE. Sin duda son dos beneficios muy interesantes que merece la pena analizar.

La Cuenta Más DB no tiene coste adicional, una cuenta en la que podrás tener dos tarjetas para retirar efectivo de forma totalmente gratuita en todos los cajeros automáticos, tanto nacionales como internacionales. Además, no tiene comisiones de administración ni de mantenimiento, ni cobra por el cambio de moneda. Por si todo lo anterior fuera poco, no cobra comisiones por transferencias ni por domiciliación de recibos.

Es importante que tengas en cuenta que esta promoción está vigente desde el pasado 7 de junio y hasta el día 23 de julio de este 2023, así como otros requisitos además del de la nómina mencionado más arriba:

Ser persona física y mayor de edad .

. Válida únicamente para nuevos clientes que nunca en su vida hayan tenido cuenta en este banco.

La contratación de la cuenta puede ser online o física en cualquier oficina.

No se pueden sumar ingresos para alcanzar los 2.000 euros mensuales.

para alcanzar los 2.000 euros mensuales. No son válidos ingresos en efectivo, debe ser domiciliación.

No son válidas las transferencias entre cuentas de un mismo titular.

Como última información, la entidad alemana informa de que los 30 euros mensuales se efectuarán en esta Cuenta Más DB de Deutsche Bank a mes vencido y durante los primeros 15 días.