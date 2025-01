Hasta 20.000 euros de multa: el ultimátum de Hacienda a las comunidades de vecinos

Las comunidades de vecinos en España también tienen que ajustar cuentas con Hacienda. La Agencia Tributaria ha arrancado el año 2025 imponiendo una serie de obligaciones fiscales y por ello anda ojo avizor a todos los movimientos que se produzcan con el objetivo de evitar los movimientos de dinero negro. Por ello, los vecinos que residan en una comunidad tienen hasta finales de enero para realizar ciertos trámites, ya que en caso contrario se expondrán a multas que pueden ir de los 150 euros hasta 20.000 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si vives en una comunidad de vecinos sobre las obligaciones con Hacienda.

Las comunidades de vecinos en España están obligadas a rendir cuentas con Hacienda en determinadas situaciones. Antes que nada, hay que dejar claro que la mayoría de estos colectivos están gestionados por un administrador de fincas que será el encargado de realizar estos trámites para evitar una posible multa económica. Aún así, en nuestro país hay muchas comunidades gestionadas por los propios vecinos y estos deben conocer la ley para rendir cuenta con Hacienda en determinadas situaciones.

La Ley General Tributaria dice que las comunidades de vecinos tienen la consideración de entidades que están sometidas al régimen especial de atribución de rentas, que es un impuesto que debe ser pagado por las entidades cuando no son personas físicas ni empresas. Aunque este impuesto no tenga que abonarlo de forma periódica, sí que las comunidades de vecinos serán «obligatorios tributarios» cuando tengan determinados rendimientos profesionales o de trabajo.

El artículo 35.4 de la Ley General Tributaria exime a las comunidades de vecinos de la mayoría de impuestos estatales, ya que son consideradas «entidades sin personalidad jurídica», pero sí que tendrán que retener determinados importes y declararlo a Hacienda cuando se tengan ciertos rendimientos, como puede ser a la hora de alquilar un espacio, por ejemplo. Así que en esta ocasión los vecinos estarán obligados a rendir cuentas a Hacienda.

Las obligaciones de las comunidades de vecinos con Hacienda

En el caso de que la comunidad de vecinos tenga alquilados espacios comunes, deberá ingresar el IVA asociado a la renta en el modelo 303. Este trámite se tendrá que realizar de forma trimestral y por ello en enero lo tendrá que hacer antes del día 20, correspondiente a la liquidación del último trimestre del año. Esto será de obligado cumplimiento para los vecinos que formen parte de una comunidad y tengan determinados rendimientos como profesionales arrendadores de bienes inmobiliarios.

Además, las comunidades de vecinos también tendrán que ajustar cuentas con Hacienda en lo relativo al modelo 390, que es el resumen anual de 2024 y que se tiene que presentar entre el día 1 y el 30 de enero. En el caso de las operaciones con tercero, las operaciones que anualmente superen un ingreso de 3.005,06 euros tendrán que ser presentadas a través del modelo 357.

Las comunidades de vecinos que tengan rentas superiores a 3.000 euros a través de un arrendamiento anual también tendrán que cumplir con el IRPF. Entre el 1 y el 31 de enero, a través del modelo 180, tendrán que presentar una declaración informativa sobre el resumen anual de retenciones por arrendamiento urbano. Además, al igual que se realiza en el caso del IVA, tendrán todo el mes de enero para presentar el resumen anual de retenciones del ejercicio. Será en febrero cuando tengan que informar a Hacienda sobre las rentas derivadas del arrendamiento a través del modelo 184.

Estas serán todas las obligaciones que tendrán que cumplir las comunidades de vecinos con Hacienda para evitar una multa que puede ir desde los 150 euros a los 20.000 euros con los que castiga la Agencia Tributaria estas acciones. Además, la comunidad puede incurrir en más multas en el caso de que no se comunique con la Administración vía telemática. No tener dado de alta el certificado digital tendrá un coste de 250 euros. Así que si resides dentro de una comunidad de vecinos y no está gestionada por un administrador de fincas, tienes que tener claro que hay que rendir cuentas con Hacienda antes de final de mes. Si no, toda la comunidad de vecinos se expondrá a una grave multa si no cumple con Hacienda.