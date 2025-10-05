El Grupo Martínez Abolafio (GMA) es una empresa familiar, de casi 100 años de antigüedad, que apuesta por el turismo sostenible en Canarias, y a través de distintos proyectos, busca hacer de Lanzarote un referente de turismo responsable. Además, estos proyectos están guiados por una tarea social, y les lleva a generar empleo, formar a sus trabajadores y acoger inmigración.

La empresa tiene su origen en el año 1927, cuando la familia Martínez se trasladó a Guinea Ecuatorial y levantó allí sus primeras actividades empresariales. En 1970 se establecieron en Lanzarote y fundaron la actual entidad, aprovechando el boom turístico.

Hoy el grupo agrupa más de 30 compañías en sectores estratégicos: turismo y real estate, logística y transporte, distribución alimentaria y farmacéutica (con marcas como Canarifarm o Cofarma), y restauración en Canarias. Su modelo de diversificación les ha permitido consolidarse como un referente empresarial en el archipiélago.

Además, destacan por su compromiso social y sostenible a través de la Fundación Martínez Abolafio y por una filosofía de gestión que pone en el centro a las personas y el respeto al territorio.

En este sentido cabe recordar que las empresas familiares constituyen una parte esencial del tejido empresarial español. Así lo evidencia el Informe «Relevancia y supervivencia de la Empresa Familiar. La Empresa Familiar en España 2025» elaborado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM).

Este señala que este tipo de compañías concentran el 70% del empleo privado en España, dando trabajo a 10,2 millones de españoles, y más de la mitad del valor añadido bruto privado de la economía española. (un 57,8%).

Martínez Abolafio, referente empresarial

Hoy se consolida como un grupo empresarial de referencia en las Islas Canarias. Un factor determinante en sus 98 años de trayectoria ha sido la capacidad de la compañía para transformar su legado en un modelo que combina rentabilidad, innovación y compromiso con la sociedad, y pasar de una pequeña empresa familiar a un grupo diversificado y profesionalizado, sin perder su cercanía y legitimidad local.

Así, se trata de un grupo con raíces multiculturales y una evolución marcada por la profesionalidad, proyectos con impacto en Lanzarote y Guinea Ecuatorial a través de su fundación, Martínez Abolafio, y el liderazgo cercano de su director ejecutivo, José Antonio Martínez Mpanga, heredero del grupo.

A lo largo de tres generaciones de trayectoria, el grupo ha tratado de generar un impacto local. Con origen en una familia emprendedora en Guinea y afianzado en Canarias, GMA no solo ha constituido una compañía sólida, sino que ha consolidado un modelo que aúna la rentabilidad, el impacto social y territorial.