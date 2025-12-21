Carrefour pasará a llamarse GS: así son los cambios que llegan a su división en Italia

La cadena de supermercados, Carrefour, desaparecerá en Italia y los nuevos dueños, NewPrinces, ya tienen el cambio de nombre contemplado: Generale Supermercati (o simplemente, GS). El grupo agroalimentario italiano tiene contemplado transformar la marca de la cadena francesa en el plazo de tres años con el fin de resucitar una marca italiana tras la adquisición, según el Registro Mercantil italiano. La Comisión Europea ya dio luz verde a esta transacción por un importe de 1.000 millones de euros en las últimas semanas, como contó este periódico la semana pasada.

Carrefour, a través del fondo de minoristas francés, Promodès, compró la cadena de supermercados GS —fundada en los años sesenta en Italia— por 2.600 millones de euros en febrero de 2000. En ese entonces, GS era la cadena de distribución número dos del país, sólo por detrás de Coop Italia.

Hay algunos gestores que ven la venta de Italia como un movimiento positivo para el gigante francés, tras años de dificultades financieras. Angelo Meda, gestor de Banor Mistral, un fondo integrado en un SICAV de Banor Capital con posiciones en Carrefour, considera que la salida del grupo en Italia podría ser positivo para el negocio, ya que «no ha sido capaz de reflotar el negocio» tras su entrada en 2000. «Nos gusta la decisión de Carrefour de centrarse en los mercados clave (Francia, España, Brasil) y salir de los más pequeños», ha explicado Meda. «Probablemente, un operador más ágil y pequeño como NewPrinces sea el propietario adecuado para este activo, que necesita un cambio de rumbo más eficaz y decisiones estratégicas».

Grandes cambios para la cadena francesa

En los últimos años, Carrefour se ha desprendido de activos en varios mercados, entre ellos, España. En concreto, el grupo francés vendió varios de sus supermercados en España a la inmobiliaria Realty Income en la última semana. Argentina también figura entre otros mercados donde el grupo está explorando una desinversión y el grupo se acerca a la decisión sobre su salida del mercado. El 15 de diciembre, la semana pasada, venció el plazo para presentar ofertas vinculantes para la compra de sus operaciones en Argentina, con Deutsche Bank responsable de identificar los posibles nuevos dueños.

Además, la familia Saadé, del multimillonario francés, Rodolphe Saadé, se hizo con el 4% del capital del imperio agroalimentario a mediados de noviembre, equivalente a alrededor de 390 millones de euros (456 millones de dólares), tras la salida del fondo Peninsula. Esto ha convertido a la familia Saadé en el segundo mayor accionista del grupo y cuentan con inversionres en Air France-KLM así como el grupo de satélites, Eutelsat.