La Comisión Europea ha aprobado la desaparición de Carrefour en Italia al dar luz verde a la venta de sus más de 1.000 tiendas en el país al grupo alimentario NewPrinces. Bruselas concluyó que la transacción notificada no plantearía problemas de competencia, dado su limitado impacto en los mercados en los que operan las empresas. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento normal de examen de las concentraciones.

La transacción se enmarca en una actividad dedicada «principalmente a la producción y el suministro de productos alimenticios a través de la distribución al por menor», según la Comisión. De esta forma, se consuma la desaparición de Carrefour en Italia.

Se trata de la venta de la filial de la empresa, Carrefour Italia, al grupo local NewPrices. Con esto, la compañía se hace con sus más de 1.000 tiendas «ubicadas en zonas estratégicas de todo el país, entre ellas Piamonte, Lombardía, Toscana, Liguria, Lacio y Emilia-Romaña».

Tras esta operación, NewPrices se convierte en un gigante del sector retail italiano, «con 13.000 empleados directos en Italia, más de 18.000 empleados en todo el mundo y aproximadamente 11.000 personas involucradas en actividades indirectas».

Venta de Carrefour Italia

Según esta compañía, «la incorporación de Carrefour Italia marca un cambio estratégico» en su «modelo de negocio, que evoluciona hacia la integración vertical total». En ese sentido, NewPrices ha anunciado que el plan de inversión conllevará estos otros elementos:

Carrefour se ha comprometido a reinvertir 237,5 millones de euros como contribución única a su filial Carrefour Italia para apoyar su relanzamiento industrial y continuidad operativa.

NewPrices, por su parte, se ha comprometido a invertir, al cierre de la transacción, 200 millones de euros en iniciativas de desarrollo, innovación logística y renovación de marca.

«Por lo tanto, la inversión total planificada asciende a 437,5 millones de euros (el plan de inversión), destinada a modernizar y relanzar la red y fortalecer la competitividad en el mercado», asegura.

«Gracias a una infraestructura robusta y ampliamente distribuida en todo el país, podremos optimizar aún más cada etapa de la cadena de valor, desde la logística hasta la producción y la distribución, garantizando al mismo tiempo una mayor calidad , trazabilidad y proximidad al consumidor final», ha declarado.

La compañía italiana también ha declarado que tiene claro su objetivo tras finalizar esta operación de compra: «Potenciar el valor de nuestras marcas, ampliar nuestros canales de venta, tanto físicos como digitales, y reforzar nuestra presencia en mercados clave».

Una vez finalizada la operación, ahora ya aprobada por las autoridades europeas, NewPrices espera que sus ingresos consolidados alcancen aproximadamente 6.900 millones de euros, algo que les posicionaría entre los principales actores del sector integrado de alimentación y venta minorista en toda Europa.

Sin embargo, aunque el peso de esta operación redunda en todo el sector europeo, Bruselas ha considerado que no conlleva problemas de competencia y que puede efectuarse sin objeciones. Carrefour, por su parte, se centrará en otros mercados como el de España y Francia, donde tiene previsto crecer en los próximos años, dejando a Italia a un lado.