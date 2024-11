Grifols registró un beneficio neto de 87,95 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, frente a las pérdidas de 14,22 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este jueves la compañía. No obstante el flujo de caja sigue siendo negativo y la deuda sólo se ha reducido hasta 9.208 millones.

Asimismo, Grifols ha confirmado las previsiones para el conjunto del ejercicio 2024. La compañía ha explicado que el resultado se ha visto impactado por los gastos financieros y fiscales no recurrentes asociados a la reducción de deuda tras la venta del 20% de su filial china Shangai Raas (SRASS).

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, la empresa ha explicado que si no se tienen en cuenta estos gastos extraordinarios, el beneficio neto sería de 264 millones hasta septiembre.

Grifols generó un flujo de caja positivo de 127 millones en el tercer trimestre, pero en los primeros nueve meses sigue siendo de -69 millones negativos (es decir, sale más dinero de la caja del que entra).

Deuda

En cuanto a la deuda financiera neta de Grifolsm según los criterios del acuerdo de crédito, se situó en 8.128 millones de euros. Ahora bien, este importe no incluye el impacto de 1.080 millones de euros de las obligaciones financieras relacionadas con el arrendamiento (alquileres) de los centros de plasma principalmente.

Si se suma esta cantidad, la deuda neta según balance fue de 9.208 millones de euros, una reducción muy pequeña frente a los 9.396 en que cerró el segundo trimestre. Un año antes, al cierre del tercer trimestre de 2023, la deuda se situaba en 10.680 millones de euros.

La empresa ha insistido en los esfuerzos realizados para reducir su deuda y ha explicado que ha destinado los 1.600 millones de la venta de SRAAS «a reducir la emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2025 y los préstamos LTB con vencimiento en 2027».

Los ingresos hasta septiembre fueron de 5.237 millones de euros, un 9,1% más, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado aumentó un 25% interanual, hasta 1.253 millones de euros.

En el tercer trimestre estanco, la empresa logró un beneficio neto de 52 millones de euros, frente a las ganancias de 55,87 millones de euros del mismo periodo de 2023. Por su parte, los ingresos crecieron un 12,4%, hasta 1.793 millones de euros y el Ebitda ajustado fue de 462 millones, un 26,7% interanual más.

Por otro lado, la empresa catalana no ha aportado la información sobre sus relaciones con el holding familiar Scranton que le ha solicitado el fondo Brookfield para tomar la decisión de seguir adelante o no con la OPA de exclusión anunciada. Una oferta que está en el aire porque Brookfield no encuentra otros inversores con los que compartir el coste de la operación, como adelantó OKDIARIO.

Segmentos

La facturación de Biopharma creció un 9,9% hasta septiembre, hasta 4.455 millones de euros, y en el tercer trimestre registró un incremento del 12,1%, hasta 1.533 millones «por la fuerte demanda de las proteínas clave en las principales zonas geográficas».

La franquicia de inmunoglobulinas aumentó un +14,3% por los nuevos lanzamientos de la inmunoglobulina subcutánea (SCIG) en diversos países de Europa y sus buenos resultados en Estados Unidos, con un incremento del 51,8%.

Por su parte, la albúmina creció un 10,3% en el conjunto del año por la mayor demanda en China, y las ventas de alfa-1 antitripsina y otras proteínas especiales crecieron un 1,3% por la mayor demanda de las hiperinmunes para la rabia en Estados Unidos.

Las ventas de Diagnostic fueron de 479 millones hasta septiembre, un 1,7% más por la positiva evolución de las soluciones para tipaje sanguíneo y las ventas de soluciones NAT para el cribado de donaciones de sangre y plasma mediante ácidos nucleicos.

La empresa ha asegurado que mantiene una «gestión eficiente en el suministro de plasma» que ha permitido disminuir ligeramente el coste por litro (CPL) en el tercer trimestre, acentuando el importante descenso acumulado desde el coste máximo experimentado en julio de 2022.

Así, las perspectivas de los costes del plasma «siguen siendo positivas», y la compañía prevé oportunidades de nuevas reducciones por iniciativas de mejor continua para impulsar la eficiencia.

«Estoy orgulloso de los buenos resultados obtenidos en el tercer trimestre. Gracias a todo el equipo de Grifols hemos logrado impulsar el crecimiento, mantener un disciplinado control de costes y avanzar en nuestras iniciativas de mejora continua. Con este trabajo en marcha y nuestros sólidos fundamentales, seguimos avanzando en la consecución de nuestros objetivos para 2024», ha afirmado el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia.