Alibaba se suma a la carrera de la inteligencia artificial con una nueva versión de Owen lanzada esta misma madrugada: Owen 2.5. Creen desde la compañía china que su IA «supera las capacidades de DeepSeek V3, Chatgpt 40 o Llama 3.1». Tras la revolución provocada por la propia DeepSeek, que ha logrado abaratar prácticamente toda la cadena de producción, almacenamiento y generación de inteligencia artificial, Alibaba se suma a la carrera asegurando que la velocidad y concreción de respuesta de Owen es la «mejor hasta el momento».

La empresa tecnológica ha aprovechado la celebración del Año Nuevo Lunar en China para anunciar algunas de las nuevas especificaciones de Owen, su modelo de IA, con el objetivo de no quedarse atrás respecto a DeepSeek, que hace dos días hizo convulsionar a los mercados internacionales.

En concreto, Alibaba asegura que «Owen 2.5 supera en casi todos los aspectos a GPT-4o, DeepSeek-V3 y Llama-3.1-405B». A través de un comunicado en la cuenta oficial de Alibaba en WeChat, el gigante tecnológico cree que su modelo, sustentado también en código abierto, también es «mejor» que cualquier avance de «Meta».

Lo que no ha desvelado Alibaba es el coste ni el gasto energético que supone alimentar su modelo de IA. Aún suponiendo que Owen fuera más rápido o eficaz que sus competidores, el anuncio no ha tenido el mismo efecto que tuvo la aparición de DeepSeek porque no han dado los detalles del coste, ni energético ni económico, a pesar de que sí advierten de que cuentan con el mismo tipo de chips y que han reducido el número de operaciones que debe de realizar la IA.

La revolución que ha supuesto DeepSeek para el sector, por la reformulación de toda la operativa de la inteligencia artificial, ha provocado una lucha entre sus competidores nacionales para actualizar sus propios modelos de IA.

Incluso el dueño de TikTok, ByteDance, ha lanzado una actualización de su modelo de IA , y asegura que ya supera al modelo inicial de OpenAI respaldado por Microsoft en AIME, que viene a ser una prueba de referencia que mide cómo de bien funcionan los modelos de IA: su comprensión y respuesta a instrucciones complejas.

Impacto de DeepSeek en Alibaba

El hecho de que DeepSeek funcione con código abierto y que sea mucho más barato que sus competidores también ha traído consecuencias para Alibaba, que ha anunciado recortes en el precio de algunos de sus modelos tecnológicos que cuentan con inteligencia artificial. Recortes de precio que llegan hasta el 97%.

Precisamente, desde DeepSeek ya han trasladado en distintas entrevistas que no va a «entrar en guerras de precios», porque el modelo que tienen ya cuenta con los costes más reducidos posibles.

DeepSeek y el mercado

El gran cambio que propone Deepseek es una democratización de la inteligencia artificial, alejándose del modelo centralizado y masivo que caracteriza a OpenAI o a los sistemas tradicionales impulsados por Nvidia. Lo que han hecho es tomar el enfoque de Nvidia y simplificarlo. Lo han hecho para todos. En lugar de depender de infraestructuras gigantescas y chips de última generación, el modelo de Deepseek apuesta por la eficiencia y la accesibilidad.

Por ejemplo, mientras las soluciones actuales de IA trabajan con complejidades que manejan hasta 32 decimales, Deepseek ha reducido esto a 8 decimales. La idea base no es construir algo gigantesco que lo abarque todo, sino fragmentarlo y especializarlo. En palabras más simples, su IA funciona como un bibliotecario inteligente: no posee todo el conocimiento, pero sabe dónde buscarlo.

Uno de los aspectos más sorprendentes de Deepseek es su carácter open source. Esto no solo implica transparencia, sino que permite a cualquier desarrollador, empresa o institución trastear con el código y adaptarlo a sus necesidades. El código abierto ha dinamitado el formato estadounidense y su superdominio en la inteligencia artificial.

Esta apertura no sólo ha roto las barreras tecnológicas, sino que también ha democratizado el acceso, permitiendo que más países y empresas entren al juego. La consecuencia es una redistribución del poder en el mercado global de IA, alejándolo de los grandes jugadores estadounidenses.