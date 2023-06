En un momento en el que el sector de la automoción está inmerso en un cambio de su modelo de distribución con el boom de la venta de coches online -ya hay marcas que sólo emplean esta fórmula como la sueca Polestar-, pero presionado por las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, que cada vez hacen más difícil acceder a la financiación, surge la pregunta de cómo compran su vehículo nuevo los españoles. ¿A golpe de billete o con un préstamo al banco? Lo cierto es que, por el momento, el 30% de los consumidores que adquiere un coche de una marca prémium en un concesionario lo hace pagando al contado.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario que aseguran que «el 30% de los usuarios que acuden a un concesionario de una marca prémium a comprarse un coche lo pagan al contado en vez de optar por la vía de la financiación». Una forma de pago que generalmente se da en este tipo de fabricantes, ya que los clientes que acuden en busca de cambiar su vehículo o de adquirir otro nuevo tienen cierto poder adquisitivo.

«En el caso de las marcas generalistas, el porcentaje es algo menor, pero sorprende el alto número de clientes que optan por esta opción de pago cuando acuden al concesionario con entre un 15% o 20% del total de lo que cuesta el coche que van a comprar», señalan a OKDIARIO.

Encarecimiento de la financiación

Fuera de estos números están aquellos españoles que no pueden acceder a la compra de un coche nuevo por el aumento de los precios en el mercado, derivados de las presiones inflacionistas, y el encarecimiento de la financiación por las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales que se han llevado a cabo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

«Observamos que el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios nacionales del próximo 27 de julio, sino también en si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés. Estos últimos encarecen la financiación de un vehículo nuevo, lo que no beneficia a la renovación de un parque móvil que ya supera los 14 años de antigüedad». Ante esta situación, avisan de que «es necesario recuperar los volúmenes de mercado previos a la pandemia que garanticen tanto la competitividad de nuestra industria como el mantenimiento del empleo que la automoción genera».

Pero también de los coches

No sólo se ha producido un encarecimiento de la financiación, sino también del precio final de los coches para los españoles por el aumento de los precios de las materias primas, la llegada de la electrificación y la escasez de unidades en el mercado para satisfacer la demanda.

Según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los coches nuevos se encarecieron un 5,4% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, nueve décimas porcentuales menos que el 6,3% de incremento interanual registrado el pasado abril.