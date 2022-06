Los transportistas hacen frente a una de las mayores crisis de sus historia por el alza de los precios del combustible. Ante esta situación, el Comité Nacional de Transporte por Carretera(CNTC) pactó con el Gobierno de Pedro Sánchez una serie de medidas de apoyo para evitar una ‘sangría’ en el sector con la puesta en marcha del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o 450 millones de euros en ayudas directas. No obstante, cerca del 15% de los camioneros todavía no han recibido el dinero de las subvenciones en plena subida de los costes de las empresas de transporte por mercancías.

Así lo han confirmado fuentes de la patronal en conversaciones con este diario que han explicado que «el 85% de los transportistas, esto es cerca de 125.000, ya han recibido las ayudas directas que se aprobaron en el real decreto-ley que entró en vigor el pasado 1 de abril, pero hay un porcentaje importante de camioneros que aún no ha recibido en sus cuentas las subvenciones».

«Aún hay 20.000 solicitudes en el aire que han sido denegadas por el Ministerio de Transportes, pero nuestros servicios judiciales están trabajando para reclamar esta decisión y conocer los motivos del rechazo», añaden. Aunque recuerdan que en el caso de contribuyentes que hubieran solicitado las ayudas y tuvieran deudas con Hacienda, la Agencia Tributaria ha procedido a la compensación de las mismas, lo que asimismo les será notificado este mes.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, los camioneros ya han comenzado a recibir las primeras cartas de las administraciones territoriales de la Agencia Tributaria comunicando los motivos de la denegación de las ayudas públicas, para lo que ahora tienen 15 días para presentar alegaciones.

En concreto, el Gobierno puso en marcha una línea de ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa y cada camión podrá recibir 1.250 euros, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).

Aumento del precio de la gasolina

«La bonificación ha supuesto un alivio para las empresas y autónomos del transporte de mercancías. Además, el ahorro no solo se ha notado al repostar diésel o gasolina, sino que también ha sido efectivo en otro tipo de combustibles como el gas, cuyo precio ha aumentado notablemente, o el AdBlue, que también es necesario para el funcionamiento de los vehículos. De no ser por el descuento, muchas empresas no habrían aguantado», explican.

No obstante, confiesan que «es cierto que estamos viviendo una de las peores crisis y que los precios están siendo desproporcionados, por eso es necesario que las empresas y autónomos del sector utilicen las herramientas que tienen a su alcance para poder repercutir los costes en sus clientes». «Nos referimos a la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible que, tras los acuerdos alcanzados en diciembre, es obligatoria y sirve para trasladar ese incremento».