El Gobierno de Pedro Sánchez se ha vuelto a colgar la medalla y ha anunciado que adelantará a las estaciones de servicio el dinero de la rebaja de los carburantes. Una afirmación que no es del todo cierta, ya que la Agencia Tributaria abrirá el plazo de solicitud el próximo 1 de abril pero no comenzará a hacer el abono del dinero de las subvenciones hasta 15 días después. Unos plazos en los que no confían las gasolineras por la excesiva burocracia del sistema, tal y como han confirmado a este diario fuentes del sector.

En concreto, los colaboradores en la gestión de la bonificación, esto es las estaciones de servicio, podrán solicitar la devolución de las bonificaciones efectuadas. Para hacerlo, deberán presentar mensualmente, en los primeros quince días naturales de mayo, junio y julio, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o de la administración foral que corresponda, una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior, por el importe que resulte de aplicar el descuento al volumen de litros o kilogramos que se haya suministrado a los consumidores finales en el periodo de referencia, en cada ámbito territorial.

El problema viene cuando el operador no puede anticipar el dinero de la bonificación y el Estado se lo tiene que anticipar. Este anticipo a cuenta deberá solicitarse antes del 15 de abril por el importe máximo de

la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de

los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos

por ese colaborador en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo

de empresas que realizan ventas directas a consumidores finales.

Unas condiciones que podrías provocar un impacto sin precedentes en las estaciones de servicios y provocar cierres definitivos de empresas. «Las estaciones de servicio tendrán que adelantar durante mínimo 15 días las bonificaciones para rebajar el precio de los combustibles, un plazo que estamos seguros de que se alargará y esto supondrá que miles de empresas se vean obligadas a adelantar millones de euros», explican fuentes del sector en conversaciones con OKDIARIO.

«A lo que también hay que sumar que el Gobierno sólo tendrá en cuenta para anticipar el dinero de las subvenciones 90% del volumen medio mensual de

los productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos

por ese colaborador en el año 2021, momento en el que aún había restricciones por el impacto de la pandemia y vendíamos mucho menos que ahora», critican. Así confirman que las estaciones de servicio perderán miles de euros por el plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

La Agencia Tributaria, la entidad competente en materia de pago de las solicitudes de devolución de las bonificaciones, también pone coto al anticipo de las subvenciones. El importe de este anticipo no podrá ser superior a los dos millones de euros ni inferior a los 1.000 euros.

Un Gobierno que no baja impuestos

El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ a la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como al resto de medidas que la semana pasada pactó con los transportistas, como parte del llamado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por no tocar los impuestos, como solicitaban los transportistas y las gasolineras.

En materia de transportes, este plan incluye una bonificación mínima hasta el próximo 30 de junio de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, dependiendo del tipo de carburante, de la que el Estado asumirá 15 céntimos -que lo tendrán que adelantar las estaciones de servicio- y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.