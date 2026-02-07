La revalorización de las pensiones para 2026 llevaba días en el aire después del rechazo al decreto ómnibus, pero el Gobierno ha decidido despejar cualquier duda aprobando un texto específico sólo para esta subida. La intención es simple: que los pensionistas no vean alterada la actualización que ya estaban cobrando desde enero y que no dependa de negociaciones más amplias en el Parlamento, por lo que a la espera para que se apruebe este nuevo decreto por parte del resto de partidos, podemos ver cómo queda la tabla de las pensiones definitiva.

Desde el Ministerio de Inclusión insisten en que separar las pensiones del resto del decreto social era necesaria para dar tranquilidad a más de 13 millones de personas que dependen de estas prestaciones. Con este cambio, la subida queda garantizada mientras continúa el proceso parlamentario. El Ejecutivo evita así que la situación política se traslade a las nóminas, algo que ya había generado inquietud en las últimas semanas. Pero además, junto a la revalorización, el decreto incorpora varios puntos que el Gobierno ya tenía previstos para 2026, como la congelación de las cuotas de autónomos, cambios en la cotización de los salarios más altos o la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sin embargo, el foco principal sigue puesto en las cifras: cuánto suben las pensiones, a quién beneficia más la subida y cómo queda la tabla oficial para este año así que os lo detallamos todo a continuación.

El Gobierno lo confirma: la tabla oficial de la subida de las pensiones en 2026

Comenzamos con el que es el bloque más numeroso del sistema, que es el de las pensiones contributivas, que como ya se aplicó en enero, antes de que el primer decreto fuera tumbado, subirán un 2,7% en 2026. La misma subida se aplica también a las clases pasivas del Estado y al complemento para reducir la brecha de género.

El incremento beneficia a unos 9,4 millones de pensionistas contributivospero no sólo eso, también a 734.000 perceptores de clases pasivas y en cuanto a las cifras, según los cálculos del Ministerio, este 2,7% supone unos 570 euros más al año para la pensión media de jubilación, y unos e 500 euros más para la pensión media del sistema. Para haber llegado a ese porcentaje de subida, tenemos que recordar que se corresponde con la evolución del IPC medio y se enmarca en la fórmula aprobada en 2021, que garantiza que ningún pensionista pierda poder adquisitivo.

Las pensiones mínimas y no contributivas, las que más suben

Por otro lado están las pensiones mínimas que vuelven a ser las grandes beneficiadas, dado que este año suben un 7,07%, aunque ese porcentaje se eleva hasta el 11,4% en los casos más vulnerables.

De este modo, estas son todas las pensiones que sobrepasarán ese 11%:

Pensiones con cónyuge a cargo

Pensiones de viudedad con cargas familiares

Pensiones no contributivas

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Con estas subidas, varias cuantías quedan así:

Jubilación mínima ≥ 65 años (unipersonal): 13.106,80 €/año (frente a 12.241,60 € en 2025)

Jubilación mínima con cónyuge a cargo: 17.592,40 €/año (antes 15.786,40 €)

SOVI vejez/invalidez: +7,07% → 599,60 €/mes (no concurrentes) 582,10 €/mes (concurrentes)

El objetivo de estas subidas es ajustar las cuantías mínimas a niveles más próximos al umbral de pobreza, compromiso incluido en la reforma de pensiones de 2023.

Asignaciones, pensión máxima y bases de cotización

El decreto en el que se refleja la subida de las pensiones para este año 2026 también actualiza otras cifras importantes del sistema:

Asignación por hijo a cargo (≥ 65% discapacidad): 5.962,80 €/año

Asignación ≥ 75% discapacidad: 8.942,40 €/año

Además, se fijan:

Pensión máxima de 2026: 3.359,60 €/mes (47.034,40 €/año)

Base máxima de cotización: 5.101,20 €/mes → +3,9% respecto a 2025

Estos ajustes son necesarios para mantener la coherencia del sistema de las pensiones y avanzar hacia la subida progresiva de la base máxima prevista para los próximos años.

MEI, cuotas de solidaridad y autónomos

Al margen de señalar los porcentajes para las subidas de las distintas pensiones, el decreto aprobado esta misma semana introduce varios cambios en materia de cotización:

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): la sobrecotización aplicada a empresas y trabajadores pasa del 0,8% al 0,9% en 2026. Ese dinero se destina al Fondo de Reserva de las pensiones.

la sobrecotización aplicada a empresas y trabajadores pasa del 0,8% al 0,9% en 2026. Ese dinero se destina al Fondo de Reserva de las pensiones. Cuota de solidaridad : afecta a los salarios que superan la base máxima. Los tipos quedan así:

: afecta a los salarios que superan la base máxima. Los tipos quedan así: 1,15% → primer tramo

1,25% → tramo intermedio

1,46% → tramo superior

Su aplicación será progresiva hasta 2045.

Autónomos: se mantiene la congelación de las cuotas para todo 2026, tal y como estaba previsto en el decreto anterior.

Además, se amplía otro año la compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo para médicos de familia, pediatras y facultativos de atención primaria.

Ahora ya sabemos cómo van a quedar las pensiones este 2026 tras haberse votado «no» a su revalorización, dado que la decisión de separarlo del escudo social es determinante. El Gobierno evita así que la revalorización vuelva a depender de un decreto más complejo y con bloques que generan mayor división en el Congreso. Con este movimiento, la subida parece que queda protegida y se mantendrá conforme a lo que ya se cobró en enero.