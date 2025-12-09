El Gobierno emitirá en 2026 la misma deuda neta que este año, 55.000 millones de euros, pese a que en sus previsiones maneja que la recaudación por impuestos aumentará un 8,5%, hasta la cifra récord de 350.000 millones de euros.

Las emisiones de deuda bruta, en cambio, subirán un 4,2%, hasta más de 285.000 euros, por las mayores amortizaciones previstas en 2026, según ha anunciado este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro ha anunciado que no prevé aumentar las emisiones de deuda porque la economía seguirá subiendo, aunque menos que en 2025. «El mantenimiento del pulso de todos los indicadores económicos nos lleva a tener a nosotros y a todos, al conjunto de analistas, tanto domésticos como internacionales, una previsión para el año 2025 de crecimiento del PIB de en torno el 2,9% ó 3%. Y esto se mantendría también hacia adelante por encima del 2% en los próximos tres años», ha señalado Cuerpo.

La emisión de deuda neta se mantendrá por tanto estable sobre 2025 pese a que la recaudación por impuestos subirá un 8,5%, según las previsiones del Gobierno. La cifra rondará los 350.000 millones de euros, cifra récord, que dejará pequeña la recaudada este año, que superará los 300.000 millones.

De esta forma, el Gobierno espera que el ratio de deuda sobre PIB siga bajando en los próximos años, aunque a un ritmo que se debe más al incremento de la economía que a la reducción de la deuda -que sigue subiendo-.

Además, el Gobierno ha aprobado en una nueva lectura el anteproyecto de ley que da luz verde a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas en 83.000 millones de euros en total. Esta decisión forma parte de las exigencias de ERC para apoyar a Pedro Sánchez en Madrid y a Salvador Illa en Cataluña.

Esa deuda pasará a ser de la Administración central, que en el caso de Cataluña es de 15.000 millones de euros. Las regiones del PP no han apoyado esta medida y no solicitarán en principio esa condonación de la deuda.

Al mismo tiempo, Cuerpo ha confirmado que el Gobierno ha aprobado este martes una nueva adenda al plan de los fondos europeos en el que incluye la renuncia al 75% de los préstamos inicialmente asignados a España.

El Gobierno sólo pedirá 22.800 millones en total debido a que ahora el Tesoro española se financia más barato que el coste de los préstamos europeos. Según ha explicado Cuerpo, la diferencia cuando se aprobaron esos fondos era de 70 puntos básicos y ahora ha quedado reducida «a tres o cuatro puntos». Por esta razón, el Gobierno renuncia a esos préstamos y se financiará en el mercado más barato. Cuerpo ha señalado que el hito de la subida del diésel sigue adelante y tienen de plazo hasta finales de enero para aprobarla.

Además, el Ejecutivo pagará en diciembre nuevos plazos del rescate bancario lo que elevará por encima del 75% la cantidad devuelta a Europa por estos préstamos. Eso hará que los hombres de negro no vuelvan a España por este motivo.