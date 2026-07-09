El Gobierno deja abandonadas a 26.000 empresas que exportan a EEUU ante la amenaza de Trump

Casi 26.000 empresas españolas han exportado sus productos a Estados Unidos en lo que va de año, según los datos de Comercio consultados por este diario. En los cinco primeros meses del año, las compañías españolas han vendido a EEUU algo más de 5.500 millones de euros, mientras que las importaciones rozan los 10.000 millones.

Es lo que se juegan las compañías nacionales tras la nueva amenaza de Donald Trump a España de cortar todas las relaciones comerciales por su mala relación con Pedro Sánchez a cuenta de las inversiones en Defensa en el marco de la OTAN, además de no haberle apoyado en la guerra con Irán.

«España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas», ha dicho Trump.

Ante esta nueva crítica de Trump a España, el Gobierno ha defendido que la relación con Estados Unidos es buena «y nuestra intención es que no cambie», mientras el presidente Sánchez ha desvelado una conversación informal con Trump «sin tirantez» durante la cumbre de la OTAN este miércoles en Ankara, y ha recordado que las relaciones comerciales con Estados Unidos las lleva Bruselas y las propias empresas que han firmado los contratos de exportación o importación.

«Las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, entre Estados», ha señalado Sánchez en Ankara, evitando hacer una defensa cerrada de las compañías españolas que exportan a Estados Unidos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sí ha pedido tranquilidad ante la amenaza de Trump y ha insistido en que las relaciones comerciales las lleva Bruselas y «las empresas españolas se enfrentan a las mismas condiciones que las francesas o las alemanas».

De acuerdo con los datos de Comercio, en lo que va de año casi 26.000 empresas han exportado sus productos a Estados Unidos, algo que ahora estaría en riesgo si Trump cumple su amenaza y corta toda relación comercial con España.

Cataluña es la región que suma más empresas exportadoras a Estados Unidos, con más de 7.400. Madrid ocupa el segundo lugar con algo más de 6.200 y en tercer lugar se encuentra Andalucía. Las empresas catalanas superan los 1.700 millones de euros exportados a Estados Unidos en lo que va de año.

En cuanto a los productos más vendidos a Estados Unidos, se encuentran los electrodomésticos y aparatos mecánicos, productos agroalimentarios como el vino y el aceite de oliva, y productos farmacéuticos y de perfumería.

En 2025, las exportaciones a Estados Unidos superaron los 16.700 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en 30.000 millones. La amenaza de Trump se produce en un momento en el que España depende fuertemente de los productos energéticos norteamericanos. Entre el 33% y el 35% de las importaciones españolas son gas y petróleo.

En lo que va de año, España le ha comprado a Estados Unidos el 32% del gas natural licuado y el 12,6% del petróleo que ha consumido. Son cifras desconocidas hace años, y que se han disparado por las sanciones de la Unión Europea a la compra de gas y petróleo ruso.