Vota: ¿Quién es el culpable de la ruptura de relaciones comerciales entre EEUU y España?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la orden de cortar todo el comercio con España. El mandatario estadounidense ha calificado a nuestro país como «un socio terrible» en la OTAN, además de «una causa perdida».

Esta decisión tomada por Trump tiene relación con la negativa del Gobierno que preside Pedro Sánchez de elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa. «Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España», ha afirmado el presidente de Estados Unidos, que asegura que no quiere «saber nada» de su relación comercial, «incluidas las visitas».