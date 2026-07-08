El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a la última amenaza del presidente estadounidense, Dondald Trump, de detener «completamente» el comercio bilateral entre ambas naciones, señalando que la relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y salpicando con la polémica a las empresas, replicando que los acuerdos son con ellas.

Moncloa ha responsabilizado a las compañías de las críticas lanzadas por Trump y ha asegurado que los vínculos comerciales se establecen entre empresas y no entre gobiernos y recalca que Estados Unidos tiene superávit comercial con España, es decir que vende más de lo que compra y por tanto «se beneficia más» de esa relación, según han trasladado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

En el Ejecutivo de Sánchez aseguran que reciben «con tranquilidad y normalidad» las palabras de Trump, que este mismo miércoles en la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) calificó a España como «una causa perdida» y un socio «terrible» de la Alianza, por su negativa a gastar el 5% del PIB en defensa.

«España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas», ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Pese a estas duras críticas, que se vienen repitiendo en el último año, en el Gobierno aseguran que España mantiene una magnífica relación, social, cultural y económica con Estados Unidos: «Y no es nuestra intención que eso cambie», subrayan. «La relación bilateral entre Estados Unidos y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa», han zanjado.

Una ruptura de miles de millones

Donald Trump ya amenazó a Pedro Sánchez el pasado mes de marzo con cortar todo el comercio con España tras la negativa del Gobierno a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. Ahora, que la afirmación va por el camino de convertirse en una ruptura oficial surge una pregunta: ¿cómo impactaría a la economía española una ruptura de las relaciones comerciales con Estados Unidos?

Sólo en lo que respecta a las exportaciones, España dejaría de ingresar alrededor de 16.700 millones. En cuanto al gas natural, 111.696 GWh se quedarían por el camino, lo que supone para el país perder el 30% de todo el gas que se consume en nuestro país.

Además, a España le ha interesado en los últimos años comprar el gas a EEUU porque le salía más barato que hacerlo a otros proveedores. Esto supone que, de cortar por completo los negocios con Trump, España tendría que buscar otros Estados -probablemente Rusia- a los que comprar el gas natural a un precio más caro.

La postura «poco amistosa» de Sánchez con Estados Unidos que señala su presidente, Donald Trump podría tener más duras consecuencias económicas para nuestro país. Tanto es así que España dejaría de recibir más de 7.000 millones de euros solamente en inversiones estadounidenses. Sólo de enero a septiembre de 2025, los norteamericanos invirtieron más de 6.800 millones en distintos sectores empresariales del país.

En lo que respecta al petróleo, Estados Unidos aportó el año pasado a España el 15,2% de todo el crudo importado, unos 9,9 millones de toneladas de enero a diciembre. Sin ir más lejos, sólo en diciembre de 2025, la nación recibió 963 miles de toneladas de petróleo norteamericano, un 18,1% de toda la importación mensual.

Las importaciones también suponen un factor importante en las relaciones comerciales entre ambos países, ya que consumimos muchísimos productos made in USA. El año pasado, España importó productos estadounidenses por un valor de 30.174 millones de euros.