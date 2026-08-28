Vivienda

El Gobierno anuncia 161 pisos de la Sareb en Valladolid pero aún no puede construirlos: ni siquiera ha licitado el proyecto

España arrastra un déficit de alrededor de 1,5 millones de viviendas públicas o protegidas

vivienda,
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno ha anunciado la construcción de 161 viviendas de alquiler asequible en Valladolid sobre terrenos de la Sareb, con una inversión de 25 millones de euros, pero el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. El motivo es que Casa 47 ni siquiera ha licitado aún la redacción del proyecto de obra, un concurso que, según ha anunciado el Ejecutivo, se sacará en las próximas semanas. Por tanto, sólo una vez que el proyecto esté redactado podrán iniciarse las obras, por lo que los 161 pisos anunciados todavía están lejos de poder empezar a construirse.

Los terrenos, eso sí, ya están disponibles, pero el proyecto de obra todavía no existe. Casa 47 asegura que licitará «en las próximas semanas» la redacción del proyecto de construcción. Así, sólo después de adjudicar y redactar ese proyecto podrán iniciarse las obras, por lo que el anuncio de los 161 pisos se produce mucho antes de que exista siquiera un proyecto que permita ponerlos en marcha.

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