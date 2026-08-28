El Gobierno anuncia 161 pisos de la Sareb en Valladolid pero aún no puede construirlos: ni siquiera ha licitado el proyecto

El Gobierno ha anunciado la construcción de 161 viviendas de alquiler asequible en Valladolid sobre terrenos de la Sareb, con una inversión de 25 millones de euros, pero el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. El motivo es que Casa 47 ni siquiera ha licitado aún la redacción del proyecto de obra, un concurso que, según ha anunciado el Ejecutivo, se sacará en las próximas semanas. Por tanto, sólo una vez que el proyecto esté redactado podrán iniciarse las obras, por lo que los 161 pisos anunciados todavía están lejos de poder empezar a construirse.

No obstante, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este proyecto a bombo y platillo cuando todavía está en pañales.

Los terrenos, eso sí, ya están disponibles, pero el proyecto de obra todavía no existe. Casa 47 asegura que licitará «en las próximas semanas» la redacción del proyecto de construcción. Así, sólo después de adjudicar y redactar ese proyecto podrán iniciarse las obras, por lo que el anuncio de los 161 pisos se produce mucho antes de que exista siquiera un proyecto que permita ponerlos en marcha.

España arrastra un déficit de alrededor de 1,5 millones de viviendas públicas o protegidas para acercarse a un parque de vivienda social suficiente. Frente a ese agujero, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido poner en marcha unas 184.000 viviendas de alquiler social o asequible, apenas un 12% del déficit estimado.

De esta forma, el problema está en que «prometidas» no significa construidas. El propio Ministerio contabiliza actualmente 120.479 viviendas movilizadas en distintas fases, desde entregadas hasta en construcción, pero esa cifra incluye proyectos que todavía no son una realidad para los ciudadanos.

El dato oficial más reciente indica que España tiene unas 318.000 viviendas de titularidad pública, que apenas cubren el 1,7% de los hogares. Si se incluye todo el alquiler social —también el que no es estrictamente de titularidad pública—, el parque alcanza aproximadamente el 3,5%, frente al 9% de media de la UE.

Por eso, para alcanzar simplemente la media europea, España necesitaría varios cientos de miles de viviendas sociales adicionales.

En resumen, España tiene un parque público de apenas 318.000 viviendas y necesita acercarse al nivel europeo, mientras el Gobierno presume de haber movilizado 120.479 pisos, pero no ofrece el dato de cuántos están realmente construidos y entregados.

Además, la Sareb tampoco atraviesa precisamente su mejor momento. La entidad cerró 2025 con 3.140 millones de euros de pérdidas y todavía arrastra 27.790 millones de deuda, a las puertas de su desaparición prevista para 2027. A ello se suma la compleja transición de sus activos hacia el nuevo modelo público de vivienda y los problemas derivados del traspaso a Casa 47. Pese a este escenario, el Gobierno está utilizando ahora los activos de la Sareb como uno de los grandes pilares de su política de vivienda, anunciando nuevas promociones como la de Valladolid cuando algunas, como estos 161 pisos, todavía se encuentran en una fase muy preliminar y ni siquiera tienen licitado el proyecto de obra.