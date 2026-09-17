Buscan voluntarios para vivir gratis en Chile: sólo tienes que cuidar un glamping y te dan gratis alojamiento y comida

Vivir una temporada en la Patagonia sin pagar alojamiento ni comida. Esto es lo que propone un programa de voluntariado que busca personas para ayudar en un glamping situado en Lonquimay, al sur de Chile. La estancia puede durar hasta tres meses y a cambio hay que dedicar 30 horas semanales a echar una mano en el recinto. No hay una única función ya que un día puede tocar trabajar en la huerta y otro ocuparse de los senderos, hacer alguna reparación o ayudar en recepción.

A cambio, los voluntarios pueden recibir alojamiento y las tres comidas del día. Además, pueden tener dos días libres por semana y pueden participar en excursiones sin coste. Hay plazas para personas de entre 18 y 60 años, aunque antes de hacer las maletas conviene conocer bien las condiciones porque el viaje hasta Chile, por ejemplo, tendrá que pagarlo cada participante.

Buscan voluntarios para vivir gratis en Chile: sólo tienes que cuidar un glamping

El proyecto se encuentra en la comuna chilena de Lonquimay y ocupa unas 500 hectáreas junto a la Reserva Nacional Alto Biobío. El entorno tiene además un interés especial desde el punto de vista natural ya que el recinto pertenece al Geoparque Kütralkura, reconocido por la UNESCO, y está dentro de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, por lo que no es sólo un lugar que recibe a los visitantes sin más, sino que el proyecto trabaja en conservación, educación ambiental, geología y ecoturismo. Durante 2025 y 2026, su equipo participa además en la reintroducción de especies que habían desaparecido de la zona y en el seguimiento de pumas. Parte de esas 500 hectáreas requieren cuidados y ahí es donde entran los voluntarios.

Las tareas cambian de los voluntarios dependiendo de lo que haga falta. Entre las que aparecen en la convocatoria están el mantenimiento de senderos y domos, la jardinería y el trabajo en las huertas. También puede haber pequeñas reparaciones, labores de construcción o turnos en recepción. Son 30 horas de trabajo a la semana. Los otros dos días quedan libres, así que hay tiempo para descansar y también para recorrer los alrededores.

Qué piden para poder participar

No se exige experiencia profesional en conservación ni conocimientos específicos sobre el cuidado de animales, pero sí hay un límite de edad. Los candidatos deben tener entre 18 y 60 años. Hay otra condición que puede resultar importante si la idea era aprovechar la oportunidad para viajar con alguien: sólo se admiten solicitudes individuales. La convocatoria no acepta inscripciones de parejas o de dos compañeros de viaje.

En el apartado de idiomas hay dos opciones. Se pide hablar inglés con fluidez o tener, al menos, un nivel básico de español. Tampoco vale apuntarse para pasar allí una semana. El compromiso mínimo es de cuatro semanas y la estancia puede alargarse hasta un máximo de 12. Las plazas están disponibles entre septiembre y febrero. Es decir, quien disponga de tiempo puede pasar alrededor de tres meses en este rincón de la Patagonia.

Habitación y tres comidas al día gratis

Aquí está probablemente la parte más atractiva de la propuesta. Por las 30 horas semanales no se cobra un sueldo, pero tampoco hay que pagar por dormir ni por las comidas. El alojamiento se realiza en una habitación compartida. Cada día están incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena y, si hace falta, también hay una cocina equipada que pueden utilizar los participantes. La lavandería está incluida y se ofrece acceso básico a internet.

Durante los días libres hay más opciones. El anfitrión incluye tours y excursiones, presta bicicletas y ofrece clases de idiomas. Todo ello forma parte del intercambio y no supone un coste adicional para el voluntario. Al finalizar la experiencia se entrega también un certificado de culminación. La oferta se gestiona a través de Worldpackers, que proporciona asistencia durante el viaje y cuenta con un servicio de protección para determinados casos en los que el anfitrión no respete las condiciones que había acordado con el viajero.

No todo el viaje sale gratis

Vivir allí puede salir gratis en lo que respecta a alojamiento y alimentación, pero llegar hasta la Patagonia no está incluido. Cada participante paga sus billetes de avión a Chile y el transporte que necesite posteriormente para llegar al glamping. También tendrá que contratar por su cuenta el seguro de viaje. Y si necesita un visado debido a su nacionalidad, tanto las gestiones como el coste corren de su bolsillo.

Cómo solicitar una plaza

La convocatoria está disponible en Worldpackers. No es un puesto de trabajo y, por tanto, las 30 horas de colaboración semanales no llevan asociado un salario. La fórmula es un intercambio: el viajero dedica parte de su semana a ayudar en el funcionamiento del glamping y recibe a cambio alojamiento, comida y el resto de servicios anunciados. Antes de apuntarse hay que comprobar que haya disponibilidad para las fechas elegidas y tener en cuenta el compromiso mínimo de cuatro semanas. Quien pueda quedarse más tiene margen. El límite son 12 semanas, casi tres meses en la Patagonia, con dos días libres por semana y buena parte de los gastos cotidianos ya cubiertos.