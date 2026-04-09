Giro de 180º en las tiendas de Mercadona: el cambio ya ha empezado y los clientes lo celebran

En 2025, Mercadona aumentó sus ventas en un 8%, hasta alcanzar los 41.858 millones de euros (39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal). Asimismo, incrementó la cuota de mercado 0,6 puntos, hasta el 28,5%. Todo ello elevó el beneficio neto a 1.729 millones de euros. Mercadona va a invertir en los próximos años 3.700 millones de euros para transformar sus tiendas en un modelo que gestionará por procesos en lugar de por negocios, con más espacio para los productos frescos, y una compra más ágil y sencilla.

Por otro lado, la cadena valenciana acaba de dar la bienvenida a una novedad en su sección de pescadería. Se trata de un nuevo modelo de venta de pescado que promete «más frescura, mejor servicio y mayor calidad». En los dos últimos años, Mercadona ha analizado miles de datos y opiniones reales procedentes de pruebas ciegas, análisis de líneas, encuestas y aportaciones recogidas directamente en sus tiendas, y ha llegado a la conclusión de la necesidad de reducir al máximo el tiempo que pasa desde que el pescado sale del agua hasta que llega a la mesa de los clientes. Por ello, todos los productos de pescadería pasarán a venderse en formato bandeja.

Así son las nuevas tiendas de Mercadona

En lugar del tradicional mostrador con atención directa, las tiendas de Mercadona han adoptado un formato de autoservicio refrigerado en la sección de pescadería, donde los productos se presentan en bandejas ya preparadas. Esto incluye filetes, rodajas y piezas limpias, listas para cocinar, evitando así tener que esperar turno.

Desde el punto de vista estratégico, el cambio tiene mucho sentido. El modelo tradicional requiere más manipulación directa, mayor personal especializado y una operativa más compleja dentro de la tienda. En cambio, el formato en bandeja simplifica los procesos, permite centralizar parte de la preparación y agiliza la colocación del producto en el punto de venta.

«Aunque desde dentro veíamos una evolución en formatos, mostradores y exposición, la experiencia en casa no siempre era la esperada. Por eso decidimos evolucionar el enfoque: seguir mejorando la calidad del producto y empezar a ver cómo lo compras, lo cocinas y lo consumes», explican desde Mercadona, que ya ha puesto en marcha un cambio en la sección de pescadería de sus tiendas «para ponértelo más fácil: más frescura, mejor calidad y un servicio adaptado a cómo lo consumes en casa».

La clave está en reducir al máximo el tiempo que transcurre desde que el pescado se captura hasta que llega al consumidor. Por ello, todos los productos de pescadería se presentan en bandeja, ofreciendo el pescado limpio y listo para consumir, ya sea en filetes, rodajas o entero. Este formato agiliza la compra, disminuyendo los tiempos de espera en tienda, y permite disponer de un surtido adaptado al consumo real de los clientes. El objetivo final de esta reingeniería es ofrecer una pescadería más completa, con mayores garantías y un mejor servicio para quienes confían en ella.

Tienda 9

«En Mercadona entendemos la mejora como un proceso continuo. Analizamos nuestro modelo de supermercado para identificar oportunidades que nos permitan avanzar y adaptarnos a nuevas necesidades.La Tienda 9 representa la evolución de nuestra tienda. Un nuevo modelo que transforma la organización interna, mejora la experiencia de compra y refuerza nuestra productividad y eficiencia operativa.

Esta evolución forma parte de una inversión prevista de 3.700 millones de euros en los próximos años, destinada a modernizar nuestra red de supermercados y consolidar un modelo más productivo, eficiente y sostenible. La principal novedad de la Tienda 9 es su reorganización interna. Evolucionamos de una organización por negocios a una por procesos, fiel a la lógica operativa y al recorrido real. Así conseguimos optimizar los flujos internos, reducir desplazamientos y mejorar la coordinación del equipo», detalla la compañía.

La Tienda 9 consolida un modelo de supermercado más organizado, eficiente y preparado para enfrentar los retos futuros. La reorganización por procesos, la centralización de tareas clave y la incorporación de innovación técnica permiten reforzar la productividad, mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad económica del proyecto.

La organización por procesos ha dado lugar al Obrador Central, un espacio donde se concentran las áreas de preparación que antes estaban distribuidas en distintas zonas de cada tienda. En este entorno se agrupan los procesos de corte, cocción y envasado, lo que permite un mayor control operativo, incrementa la eficiencia y refuerza los estándares de calidad y frescura. Esta centralización también supone un ahorro de hasta un 10 % en energía y hasta un 40 % en consumo de agua, gracias a una gestión más racional de los recursos.

Asimismo, los murales de frío cuentan con sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas, mejorando la eficiencia energética y el confort térmico dentro de la tienda. Además, se utiliza CO₂ como refrigerante en las centrales de frío, reduciendo el impacto ambiental y generando frío de manera más eficiente y sostenible.