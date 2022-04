Las gasolineras no se fían de que el Ministerio de Hacienda vaya a ingresar los anticipos de la rebaja de los carburantes de 20 céntimos en la próxima semana y amenazan con cierres si no llegan las ayudas en el plazo anunciado. Con el descuento, las estaciones de servicio tendrán que poner de media 1.000 euros más para hacer frente a este coste extraordinario. Una cantidad que miles de pequeñas y medianas empresas no podrán adelantar aunque se trate de sólo unos días, como ha prometido el Gobierno.

Así lo han confirmado fuentes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones Servicio (CEEES) en conversaciones con este diario que han confesado que «la situación para las gasolineras es crítica y vamos a tener que cerrar si el Gobierno no cumple con su promesa de ingresarnos, a través de la Agencia Tributaria, la próxima semana el dinero de las bonificaciones». «A tan sólo unas horas del inicio de los descuentos en los establecimientos, ni siquiera se ha comunicado cuáles son los papeles necesarios para solicitar el anticipo de la rebaja de los carburantes de los 20 céntimos», critican.

A sólo unas horas de tener que comenzar a aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro a los automovilistas, las estaciones de servicio siguen sin conocer muchos de los detalles del procedimiento que habrán se seguir para realizar esos descuentos.

Pese a que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha solicitado por los cauces oficiales la designación de un interlocutor único y autorizado por parte de la Agencia Tributaria con el objetivo de despejar la multitud de dudas, nadie se ha puesto en contacto con esta organización empresarial.

De hecho, el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido que este jueves aún estaba trabajando en el desarrollo del formulario online específico para la solicitud de devolución mensual de las bonificaciones practicadas, y también de los dos formularios necesarios para que soliciten el pago único los beneficiarios de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley para la industria intensiva en consumo de gas y para el sector del transporte.

Estos anticipos a cuenta podrán solicitarse por el importe máximo de la bonificación que correspondería al 90% del volumen medio mensual de los productos incluidos en el ámbito objetivo de la bonificación que haya vendido la estación de servicio en el año 2021 -pese a las restricciones de movilidad que había en Semana Santa-, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan las ventas directas a los consumidores finales. Eso si, el importe del anticipo, según lo establecido en el real decreto-ley, no podrá ser superior a los dos millones de euros, ni inferior a los 1.000 euros.

Alertan de cierres

Varias asociaciones han advertido del posible cierre de algunas gasolineras por falta de liquidez para adelantar la bonificación extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro del precio final de los combustibles. «La escalada del precio se hubiese frenado hace ya tiempo con una bajada del IVA del 21% al 10% y con un incremento en la cuantía de la devolución del gasóleo profesional de 4,9 céntimos por litro a 20 céntimos por litro», recriminan las citadas fuentes.

Asimismo, recuerda que el sector de estaciones de servicio está formado por empresas de muy distinta magnitud económica, desde grandes empresas a pymes o micro-pymes que están padeciendo una situación económica delicada desde la pandemia, donde fueron consideradas como servicios esenciales y estuvieron abiertas pese a las restricciones de movilidad, «lo que les supuso unas cuantiosas pérdidas de las que aún no han podido recuperarse totalmente».