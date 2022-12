Los ganaderos estallan: «Aunque a Sánchez le guste el chuletón no legisla para que se lo pueda comer”

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha estallado contra algunas de las medidas del paquete anticrisis del Gobierno. La asociación lamenta que no se tenga en consideración el aumento de los piensos y que tampoco se considere la carne como alimento al que reducir el IVA cuando es salud para una dieta rica y equilibrada. “Parece que preocupa que unos sectores activistas pongan el grito en el cielo, no que se ayude completamente al consumidor”, comentan. “Ya sabemos que, aunque a Sánchez le guste un buen chuletón no legisla para que se lo pueda comer”, añaden.

Con respecto a la reducción del IVA de los alimentos, Unión de Uniones cree que el Gobierno, de nuevo, se ha quedado en la superficie y ha puesto un parche, muy vendible a los medios de comunicación, pero que, si bien es positivo a priori para los consumidores, no actúa sobre uno de los principales orígenes del incremento de precio de los alimentos, que es el incremento de los costes de producción en el sector agrario.

La asociación viene reclamando que se reduzca el IVA de los principales inputs para la producción agraria, como los fertilizantes y los piensos, de cara a mejorar el precio final al consumidor, pero también la situación de los agricultores y ganaderos, ya que estos no habrían percibido un aumento de precio de sus productos proporcional a lo que han subido sus costes de producción.

“Está muy bien reducir el IVA, pero hay que hacer un seguimiento exhaustivo de que esa reducción se mantenga realmente y no se vuelva contra el consumidor y a favor de la distribución”, comentan. “Además, se han quedado fuera la carne y el pescado, alimentos básicos también y necesarios para una dieta equilibrada”, añaden.

La organización señala que para poder minimizar realmente el impacto de los costes de producción en el sector en esta y próximas crisis similares, lo que se debe hacer es atreverse a terminar con los desequilibrios en la cadena alimentaria, definir en la ley lo que es posición de dominio y ajustar que el valor que se genera en la cadena se reparta de forma justa entre todos los agentes.