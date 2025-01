El Gobierno anunciaba la apertura el 1 de enero de un nuevo proceso en el que se permitirá que todos los funcionarios de Muface que así lo decidan puedan cambiar y sumarse a la sanidad pública. Una decisión en la que el Ejecutivo parece tener más la intención de «distraer», según apuntan distintas fuentes, «mientras poco a poco está dejando morir Muface». Que tras el cambio de condiciones, aseguradoras como Adeslas y DKV indicasen que no acudirán al nuevo concurso que cierra el 15 de enero, es una prueba «evidente», según apuntan desde el seno de los funcionarios, de que la idea no es terminar de negociar y llegar a un acuerdo, «sino cerrar Muface y no cargar con el coste político».

«Ahora, que todavía no hay concurso, cualquier mutualista puede irse a la Seguridad Social y, sin embargo, no se pueden cambiar de una aseguradora a otra», indican fuentes conocedoras de la situación.

Uno de los mayores problemas para firmar este nuevo contrato, como ya han anunciado aseguradoras como Adeslas, es reducir esta licitación a los dos años, ya que estimar las pérdidas o el beneficio para el tercer año es muy complicado. Sin embargo, aunque el Gobierno ha aprobado una subida del 33,5% en la prima, sigue sin ceder en el tiempo de duración del contrato, que es lo que desbloquearía la negociación -aunque no se llegue al 40% de prima que piden las aseguradoras-.

Una situación que hace suponer que verdaderamente lo que está haciendo el Gobierno es «una maniobra de desgaste y distracción, mientras Muface se va a pique», ya que desde el Ejecutivo se sabe que la cifra ofrecida, con «casi total seguridad», causaría pérdidas a las aseguradoras.

Desde CSIF aseguran que están «intensificando la interlocución con el Gobierno y aseguradoras para que el concierto salga adelante». A pesar de lo desalentador del momento actual, asegura que «no» contemplan «otra opción».

De esta forma, la sensación desde el sector de los funcionarios y entre los mutualistas es que el Gobierno está jugando con los tiempos para acabar cerrando Muface, causando el menor ruido posible, y trasladando a los mutualistas a la Seguridad Social, echando la culpa del cierre, en buena medida, a las aseguradoras. De hecho, ahora mismo el Gobierno ofrece a los mutualistas que se marchen a la Seguridad Social sin ningún beneficio o ventaja a cambio de deshacerse de las que ya tienen.

«Desviar la atención interesa siempre al Gobierno. Están dejando morir Muface por inanición… Entonces, cualquier cosa que permita desviar la atención, lo van a hacer», lamentan fuentes cercanas al proceso.

Adeslas y DKV: el 66% de los asegurados

De momento, Adeslas y DKV han señalado que no van a acudir al concurso de Muface para este 2025. Una situación que pone en jaque el futuro de la propia Muface, ya que entre estas dos aseguradoras cuentan con el 66% de los 1,5 millones mutualistas. Actualmente, Asisa cuenta con 363.946 asegurados, mientras que DKV tiene 199. 619 y Adeslas 508.703.

Por tanto, sería insostenible para Asisa asumir a todos estos asegurados si DKV y Adeslas deciden no participar. Al menos, no con las cantidades ofrecidas, que no servirían para incrementar plantilla y convenios.

La subida de la prima de Muface

El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 33,5% en la prima que se paga por la cobertura sanitaria de los 1,5 millones de funcionarios y sus familiares de Muface en España y en 123 países. La prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%.

Las aseguradoras médicas que en la actualidad forman parte de Muface, es decir, Adeslas, Asisa y DKV, tienen hasta el 15 de enero de 2025 para presentar sus ofertas a la mutualidad de funcionarios, además de otras aseguradoras que también quieran participar, como es el caso de Sanitas u otras.