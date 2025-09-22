El Foro Nuclear critica al Gobierno por el cierre de las plantas: «No se puede ir a la contra de todo»

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha criticado este lunes el plan de cierre de las cinco centrales nucleares esparcidas por España, que se realizará a partir de 2027 hasta el año 2035. «En este momento, todo el mundo dice, ¿pero por qué se cierra esto?», ha preguntado de forma retórica en un acto organizado por el Club Español dela Energía este lunes. La asociación representa alrededor de 55 firmas del sector nuclear en España. Iberdrola, Endesa y Naturgy figuran entre las compañías que operan las centrales nucleares en el país. «Nadie lo entiende y no se puede practicar la política de ir a la contra de todo».

«Ahora mismo, todas las entidades empresariales y los medios de comunicación se preguntan por qué se toma esta decisión, ya que no comprenden la necesidad de cerrar estas instalaciones y cuestionan la política de oposición constante», ha incidido Araluce. El ejecutivo fue director del central de Almaraz durante casi dos décadas y ha defendido al sector en cuanto sus emisiones y funcionamiento. «Nosotros siempre estamos con la misma potencia pero generando el 20% de la energía española, funcionamos 8.000 horas al año y Europa y el mundo están apostando por ella porque somos compatibles con la renovable».

Además, considera que la energía nuclear se ha convertido en el «patito feo» de la energía. «En la España más vaciada están reclamando por favor que no quiten las centrales porque es el motor que tienen para poder desarrollarse», ha recalcado.