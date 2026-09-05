El regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años ha disparado la demanda de alojamiento en la capital y ha llevado los precios de los hoteles hasta los 485 euros de media durante el fin de semana del 10 al 13 de septiembre de 2026. La tarifa media diaria ha aumentado un 69,6% respecto a los 286 euros registrados en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la plataforma de comercio hotelero SiteMinder.

El interés por viajar a Madrid también se ha disparado. Las búsquedas de alojamiento en Booking.com para estancias entre el 11 y el 13 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1, han crecido un 41% respecto al mismo periodo de 2025.

El análisis de SiteMinder, elaborado sobre una muestra de más de 13.000 reservas, refleja además que la estancia media en torno al evento ha aumentado un 7,5%, pasando de 2 a 2,15 días. La cita incluye pruebas y competiciones de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

Fanáticos de todo el mundo

El impacto de la competición también se refleja en la antelación con la que los viajeros están organizando su estancia. La reserva media se realiza ahora con 130 días de antelación, más de cuatro meses, frente a los 90 días contabilizados en 2025, un incremento del 44,8%.

Mientras los precios de los hoteles suben casi un 70%, el número total de noches reservadas crece de forma más moderada, un 3,5% interanual, lo que indica que el sector hotelero está concentrando la optimización de sus ingresos en la subida de precios ante una demanda sólida.

El interés por el Gran Premio procede principalmente de viajeros nacionales. España concentra el 37% de las búsquedas de alojamiento en Madrid para ese fin de semana, seguida de Argentina, con un 15%, e Italia, con un 14%. Estados Unidos representa el 4% y Brasil, el 3%.

El peso del turismo internacional también ha aumentado un 19% respecto a las mismas fechas del año pasado, según SiteMinder, lo que refuerza la proyección global de la prueba.

Entre quienes buscan alojamiento para ese fin de semana, las parejas representan el 55,9% del total, mientras que los viajeros que se desplazan solos suponen el 15,3% y las familias, el 11,4%.

Más de 1.000 euros por entrada

La cita deportiva, que acoge la máxima categoría del automovilismo por primera vez desde 1981 en el Circuito del Jarama, está atrayendo a un perfil de viajero de alto poder adquisitivo, en un contexto en el que las entradas para el evento oscilan entre los 300 y los 1.300 euros.

La directora de SiteMinder para España, Tamara Jiménez, ha destacado que el retorno de la Fórmula 1 «está funcionando como un auténtico acelerador de la demanda turística en la capital», demostrando que los grandes eventos «tienen la capacidad de activar la demanda, adelantar las decisiones de compra y generar oportunidades muy valiosas para los hoteles».

Por su parte, la responsable de Booking.com en España, Pilar Crespo, ha señalado que la llegada de la Fórmula 1 a Madrid «es una muestra de cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse también en una oportunidad para descubrir y disfrutar de un destino». Además, ha afirmado que una cita de esta magnitud puede ser «la excusa perfecta para organizar una escapada y vivir Madrid de una forma diferente».