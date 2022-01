El patrimonio de instituciones de inversión colectiva (IIC) española, fondos y sicavs, aumentó el año pasado un 15,16%, hasta colocarse en los 355.035 millones de euros, lo que supone un incremento de 46.733 millones de euros en un año. De este aumento, 26.924 millones de euros se corresponden con las captaciones netas, mientras que el rendimiento de las carteras aportó 19.809 millones de euros, según datos publicados por Vdos.

Los fondos de inversión aumentaron su patrimonio un 16,01% hasta los 326.029 millones, lo que supone un incremento de 44.987 millones, resultado de unas captaciones por valor de 27.200 millones y un rendimiento de las carteras de 17.786 millones. Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), por su parte, registraron un aumento de su patrimonio del 6,41% en 2021, hasta los 29.006 millones de euros. Este aumento equivale a 1.746 millones, tras unas captaciones negativas de 276 millones y un rendimiento de las carteras de 2.022 millones.

Las sociedades cooperativas de crédito son las que han experimentado un mayor aumento del patrimonio el año pasado, al subir un 24,76%, seguido por grupos independientes y bancos, con un 16,02% y un 15,17%, respectivamente. Los bancos siguen siendo el tipo de entidad líder en este segmento, al concentrar una cuota del 73,11% de IIC. En fondos de inversión, el porcentaje pasa a ser del 74,65% y en sicavs, del 55,76%.

CaixaBank, cuota del 22,73%

CaixaBank es la entidad más destacada, al acumular el año pasado una cuota del 22,73% en IIC, seguida por Santander y BBVA, con el 15,9% y el 13,39%, respectivamente. No obstante, fue Ibercaja la que vio aumentar su patrimonio en mayor medida, con un 23,47%, seguida de Kutxabank, con un 19,89%.

Sólo en fondos de inversión, Ibercaja vuelve a destacar por ser la entidad con mayores captaciones netas, con 3.330 millones, seguida de Santander y Kutxabank, con 3.187 y 2.740 millones, respectivamente. Por el contrario, Bestinver es la gestora con mayores reembolsos, con 141 millones en negativo, seguida de Santalucía y BNP Paribas, con 58 y 57 millones, respectivamente.

En cuanto a las rentabilidades de los fondos, destacan Azvalor AM y Muza Gestión de Activos, con avances del 37,46% y del 36,81%, respectivamente, mientras que entre las principales gestoras, Santalucía AM ha logrado un retorno del 10,78% y Mapfre AM, del 10,09%. Por tipo de vehículo, los sectoriales son los que mayor rentabilidad han registrado, con un 21,33%, seguidos de los de renta variable, con un 21,02%, mientras que los de renta variable internacional Latinoamérica han caído un 8,27%.