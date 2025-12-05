El banco de inversión, Citi, junto a Gazprombank, la rama bancaria del gigante gasista ruso Gazprom, además del banco austriaco, Raiffesenbank, reclaman alrededor de 300 millones de rublos (3,3 millones de euros) en impagos a la filial de Microsoft en Rusia. El mayor acreedor es Citi, cuya rama rusa prestó 132 millones de rublos (1,4 millones de euros) a la tecnológica, según indica registro de quiebras rusas, Fedresurs. Estas deudas se suman al total de 1.500 millones de rublos (equivalente a 17 millones de euros) que los acreedores reclamaban a la compañía endeuda a principios de octubre, según adelantó este periódico.

Por otro lado, parte de estas deudas corresponden a Raiffesenbank, que ha tenido presencia en Rusia desde 1996, y otorgó un préstamo a Microsoft que sostiene fue de 21 millones de rublos (237.018 euros). Gazprombank, la institución financiera de Gazprom —también la mayor compañía del país—, reclamó unos 83 millones de rublos (casi un millón de euros) más en noviembre. El prestamista estatal también demandó a Microsoft por impagos menores a 1 millón de rublos (10.181 euros) y recibió 78 millones de rublos (844.790 euros) por parte del tecnológico.

El concurso está repleto de compañías de gran peso del país, más allá de Gazprom. Entre otros acreedores que figuran en los documentos judiciales figura la aerolínea nacional de Rusia, Aeroflot; la cadena de supermercados, Lenta; y la teleco, MTS.

Aunque Microsoft no se retiró de Rusia tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, la compañía dejó de comercializar nuevos productos como Windows 11 para no incumplir con las sanciones internacionales. No obstante, seguía dando algunos servicios locales a empresas rusas que ya contaban con las licencias de la marca. Microsoft es la última empresa occidental con operaciones en Rusia en declararse insolvente, detrás de otras tecnológicas como Alphabet, la matriz del buscador, Google.

Por otro lado, el Kremlin dio luz verde a la adquisición de la filial de Citi en Rusia —uno de los principales acreedores de Microsoft— a Rennaisance Capital, un fondo de inversión controlado por el oligarca, Mikhail Prokhorov, como informó este periódico hace unas semanas. Esta compra añade un elemento de confusión sobre el préstamo, y si el banco de inversión en Nueva York recuperaría el préstamo de Microsoft, o si iría a los nuevos propietarios de la sucursal rusa.