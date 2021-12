Sólo uno de cada tres autónomos, unas 950.000 personas, ha recuperado el nivel de actividad y facturación previo a la pandemia, según se desprende del XIII Barómetro de la asociación de autónomos ATA. Pese a esta situación, el número de autónomos que se beneficiará de las ayudas directas anunciadas a bombo y platillo por Pedro Sánchez no superará los 400.000, de forma que el gasto se quedará en 4.000 millones de euros, lejos de los 7.000 presupuestados.

El informe, presentado este martes por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, revela que un 15,6% de esos autónomos no sólo se ha recuperado sino que incluso ha aumentado su nivel de actividad en comparación con las cifras registradas antes de la pandemia. «El año 2021 termina complicado con una situación de autónomos que, aunque ha mejorado respecto a 2020, sigue siendo muy compleja teniendo en cuenta que las heridas de la crisis todavía son patentes», ha asegurado Amor.

Así, ha destacado que el 66% de los autónomos no ha logrado recuperarse y ha registrado un descenso de la facturación, superior al 50% (para el 60% de ellos, unos 1,2 millones de autónomos) y del 75% (para el 22% de ellos, unos 600.000). Además, de ese 66% que no ha logrado recuperarse, tres de cada diez no descarta tener que cerrar su negocio.

La recuperación del nivel prepandemia llegará en 2023 para casi la mitad de los autónomos, mientras que el 11,2% lo logrará en 2024. Preguntados por la morosidad, uno de cada tres autónomos la sufre principalmente en el ámbito privado, pero también en el público.

Para uno de cada cuatro autónomos, la campaña de Navidad será buena, pero no llegará aún a los niveles de 2019, mientras que para el 18% será mala y un 46% no experimenta en su negocio este tipo de campaña. De cara al arranque de 2022, el 29,2% de los autónomos cree que su actividad disminuirá en los primeros meses de 2022 y, de ellos, seis de cada diez prevé que esa caída será superior al 30%.

Respecto a la plantilla, 12,9% de los autónomos no ha podido mantener todos los empleos en 2021, el 28% sí lo ha hecho y el 6% ha contratado más trabajadores. Para 2022 el 10% de los autónomos, unos 300.000, cree que tendrá que reducir plantilla en los próximos meses si no cambia la situación actual, pero la mayoría de los trabajadores por cuenta propia la mantendrán.

Ocho de cada diez autónomos se muestran en contra de las subida de las cotizaciones sociales anunciada por el Gobierno, así como del aumento de la base mínima desde el 1 de enero, y, de ellos, el 45% dice que no se lo puede permitir y el 33% que es una medida innecesaria y menos en este momento. Nueve de cada diez autónomos considera que no puede actualmente con más cargas fiscales, el 44,1% afirma que la subida de los impuestos es lo que está poniendo en serio peligro la supervivencia de su actividad y uno de cada cuatro señala en este sentido a la subida de la luz.