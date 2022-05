La factura de la luz de Cosentino se multiplica por 7: se lanza a la instalación masiva de placas solares

La factura de la luz de Grupo Cosentino se ha multiplicado por siete en un año y, por ello, se ha lanzado a la instalación masiva de placas solares en sus fábricas. «El año pasado estábamos pagando al mes unos 800.000 euros en electricidad, mientras que el pasado mes de marzo de este año dicha factura fue de 5,5 millones de euros», explican desde la compañía a OKDIARIO.

Cosentino asegura que, como en el resto de las empresas y en todos los hogares, «no somos ajenos al incremento del precio de la electricidad y del gas natural». No obstante, y a pesar de su carácter de industria electrointensiva, hasta el momento no ha realizado ninguna paralización de sus líneas de producción.

Ante la imparable escalada de precios, «lo que hemos hecho es revisar todos los equipos y procesos para que sean eficientes al máximo. Para ganar eficiencia en cada kilovatio (kW) que estamos consumiendo». Asimismo, la empresa está acelerando todo lo posible una serie de proyectos para establecer un nuevo modelo energético a nivel industrial, basado en energías renovables y autoconsumo. De esta manera, el grupo español pretende evitar la volatilidad de los precios y situaciones de crisis como la actual.

Planta fotovoltaica de autoconsumo

Este nuevo modelo ha arrancado con la construcción de la que será la mayor planta de autoconsumo fotovoltaico de España, con una potencia de 20 megavatios (MW) pico. Se trata de un «huerto» solar con casi 37.000 placas solares de 540 MWp cada una y estructura fija, en una superficie total de suelo de más de 40 hectáreas dentro de su Parque Industrial de Cantoria (Almería). Cosentino prevé que dicho huerto esté operativo este mismo verano.

Con esta planta, «calculamos obtener de forma propia cerca del 20% de nuestro consumo anual de electricidad. Pero además, lo vamos a complementar con la instalación de placas solares en las cubiertas de las fábricas. Un proyecto también ya en marcha, y con el que vamos a obtener 14 MW adicionales, y que queremos tener activo para principios de 2023», matizan desde la firma.

En total, Grupo Cosentino espera lograr unos 34 MW pico. Y con los dos proyectos en funcionamiento, generaría alrededor del 30% de su consumo actual de electricidad.

Por último, la compañía está estudiando la efectividad y la rentabilidad de la energía eólica a través de la instalación de molinos. «Es un proyecto muy incipiente aún, pero creemos que también puede sumar para lograr mayor autoconsumo y consolidar ese nuevo modelo energético que, además, irá en línea con nuestros objetivos de reducción de huella de carbono y compromiso medioambiental», dice el grupo.

Situación crítica

Más allá de su coyuntura y planes propios,»en Cosentino entendemos que la situación sigue siendo crítica, no sólo en modelos como el nuestro -de gran industria, con ocho plantas fabriles-, sino en el pequeño comercio, las pymes y las familias más vulnerables».

Según la compañía, estamos ante un riesgo de poder quedarnos sin industria en España y en Europa. Hay que pensar a corto plazo, para poner soluciones para los combustibles, la electricidad y el gas, pero sobre todo hay que planear y trabajar ya para el largo plazo, pensar en el futuro.