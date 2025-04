Un experto avisa sobre las herencias y donaciones: lo que dice es importante

Cuando llega el momento de pensar en el futuro y en cómo repartir lo que uno ha conseguido a lo largo de la vida, muchas familias se enfrentan a un dilema importante: ¿es mejor esperar a que llegue la herencia o conviene hacer una donación en vida? Aunque a simple vista puede parecer una cuestión de papeleo o de impuestos, lo cierto es que detrás hay una serie de decisiones emocionales, legales y económicas que pueden marcar para siempre la relación entre padres e hijos. Por ello, nada como seguir el consejo de un experto y la advertencia que hace sobre herencias y donaciones.

Cada vez son más los padres que, preocupados por el bienestar de sus hijos, deciden anticiparse al reparto de sus bienes. Algunos lo hacen para ayudar en un momento complicado, otros porque temen que la herencia cause conflictos familiares en el futuro. También hay quienes lo hacen convencidos de que así sus hijos podrán disfrutar de una ayuda cuando realmente la necesitan, y no cuando ya no estén para verlo. Sea cual sea el motivo, el debate está más vivo que nunca. El economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y rostro habitual en medios como La Sexta, ha querido pronunciarse al respecto. Y lo ha hecho con una advertencia clara: conviene pensarlo dos veces antes de hacer una donación en vida. Según él, no todo son ventajas, y las consecuencias de una decisión así pueden ser mucho más profundas de lo que parece a simple vista.

La advertencia de un experto sobre herencias y donaciones

Gonzalo Bernardos ha subrayado que, si bien las herencias y donaciones pueden parecer gestos nobles, no siempre traen los efectos esperados. El economista apunta a algo que muchas personas no consideran cuando piensan en donar parte de su patrimonio en vida: el cambio de actitud de los beneficiarios. Según explica, hasta que se realiza la donación, todo puede parecer «fantástico», pero después, las dinámicas familiares pueden transformarse por completo. Es decir, lo que empieza como un acto de generosidad puede acabar deteriorando relaciones personales.

En muchas ocasiones, los padres deciden donar o prestar el dinero en el caso de que los hijos lo necesiten de inmediato, o también puede que quieran darles su dinero, para evitar problemas futuros. Pero Bernardos advierte que hay que ser prudente: cuando uno entrega una parte importante de su patrimonio antes de tiempo, pierde también cierta capacidad de decisión y control. Esa pérdida simbólica de autoridad o influencia puede alterar el equilibrio familiar y generar tensiones difíciles de revertir. En definitiva, lo que parece una ayuda puede convertirse en el inicio de un problema mayor.

¿Por qué no es buena idea donar todo en vida?

La advertencia de Bernardos se centra especialmente en la decisión de donar todo el patrimonio o una parte muy significativa del mismo. Según él, ese movimiento puede dejar a los padres en una situación de vulnerabilidad, sin un colchón económico suficiente para afrontar imprevistos o simplemente para disfrutar de su vejez con tranquilidad. Además, si se entregan todos los bienes a un solo hijo, el riesgo de conflictos entre hermanos crece exponencialmente.

Y no solo se trata de lo emocional. Desde el punto de vista económico, el experto recuerda que gran parte de la riqueza de los hogares españoles proviene precisamente de las herencias: más del 80%. Por tanto, tomar decisiones precipitadas en vida puede afectar al reparto futuro y tener consecuencias fiscales. Aunque es cierto que las donaciones pueden evitar el pago de ciertos impuestos si no superan determinados límites, eso no justifica asumir riesgos innecesarios.

La importancia de planificar sin precipitarse

Más allá del consejo puntual, Bernardos insiste en la necesidad de una planificación adecuada de modo que las herencias o donaciones no se conviertan en una fuente de problemas. En este sentido, contar con el asesoramiento de expertos en derecho sucesorio y planificación patrimonial es más que recomendable.

Además, el economista invita a reflexionar sobre el valor simbólico de la herencia. No se trata solo de dinero o propiedades, sino de lo que esa transmisión representa: un legado, una forma de cuidar a los seres queridos incluso después de haber partido. Por eso, insiste en que ceder todo en vida puede desvirtuar ese proceso, haciendo que se pierda parte de su sentido.

Herencia, donación o ambas: ¿qué conviene más?

La respuesta no es única. Cada familia es diferente y las circunstancias personales pesan mucho. Para algunos puede tener sentido ayudar económicamente a un hijo en vida si atraviesa una mala racha. Para otros, lo mejor es esperar al fallecimiento para que todos los herederos reciban su parte según lo establecido en el testamento. Lo importante, en cualquier caso, es tener claros los efectos de cada decisión, tanto desde el punto de vista legal como emocional.

Bernardos no se muestra radical, pero sí pide sentido común. Aconseja evitar decisiones extremas, como donar todo el patrimonio a una sola persona, y aboga por combinar opciones si se quiere ayudar sin perder estabilidad. Por ejemplo, se puede hacer una donación parcial con ciertas condiciones, o establecer cláusulas que protejan al donante en caso de conflicto.