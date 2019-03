Inditex cambiará de estrategia en Zara Home para introducir marcas ajenas y ampliar su oferta

La empresa textil tiene sobre la mesa distintas opciones para seguir creciendo ante lo que muchos analistas señalan como el agotamiento de su modelo actual. Introducir marcas de terceros es una de las estrategias que están encima de la mesa.

Corren vientos de cambio en Arteixo (Coruña), el lugar donde se encuentra la sede del grupo Inditex, la primera empresa española por capitalización bursátil. En los últimos tres años (de 2015 a 2017), la empresa ha aumentando sus ventas un 21,2% hasta los 25.336 millones de euros. Sin embargo, el mercado percibe cierto agotamiento en su modelo, y prevén una menor rentabilidad de cara a los resultados que presentarán este próximo miércoles. Ante esta situación, los equipos directivos de Inditex están en marcha para hacer cambios significativos en algunas líneas de la compañía.

Zara Home es una de las líneas que más transformaciones puede sufrir, pues desde Inditex se tiene el convencimiento de que hay otros segmentos que, pese a tener menor rotación que el textil, se venden con un margen mayor y permitirían mejorar la rentabilidad del grupo.

En el grupo se está valorando cambiar el modelo de tiendas de Zara Home para acercarlo a Ikea. No es que se quiera copiar el modelo de la multinacional de muebles sueca, pero sí se pretende inspirarse en algunos de sus movimientos más exitosos, como la citada compartimentación de las tiendas según la habitación del hogar que recreen (un espacio único para baños, otro para cocinas…).

Tal y como informan a este periódico fuentes conocedoras de la situación, Zara Home ampliará gamas para vender más productos. Se busca una oferta mucho más amplia de la que hay actualmente.

Reestructuración de tiendas

Por otra parte, desde la compañía gallega se está convencido de que el futuro traerá cambios en la gestión de las tiendas. Tal y como ya ha indicado Pablo Isla públicamente, la tendencia actual irá hacia apostar más por las flagships, las tiendas emblemáticas que Zara ha ido construyendo en muchos de sus mercados más importantes. Inditex ha invertido cientos de millones de euros en sus flaghsips y se ha dado cuenta de que tienen un buen retorno en rentabilidad.

Para las tiendas que no son flagships, sin embargo, el futuro puede ser menos boyante: en la multinacional se valora si continuar con muchas de ellas, y no sería de extrañar que en unos años viéramos un proceso de cierre de las tiendas menos rentables en aquellas poblaciones donde por renta media o público objetivo no sea factible construir una flagship.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Inditex, que han preferido no hacer comentarios ante estas informaciones. Sin embargo, se recuerda que todas las tiendas del grupo miran continuamente muchas posibilidades.

La empresa gallega presenta sus resultados este próximo miércoles ante los inversores y Pablo Isla responderá las preguntas de la prensa como suele hacer anualmente desde la sede de Arteixo en Coruña.

¿Qué dicen los analistas?

Mientras tanto, los analistas esperan los resultados del próximo miércoles con gran expectación. Goldman Sachs dice, en un informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, que “se espera un aumento de las ventas comparables online del 4% o 5% entre 2019 y 2027”. Mientras tanto, el crecimiento de las tiendas físicas sería mucho más lento o incluso estaría paralizado, según Goldman.

Por su parte, Banco Sabadell confirmaba hace escasos días en un informe los temores del mercado con Inditex: “El foco está puesto en la caída de la rentabilidad de la compañía, en particular en el margen bruto. Este está bajo presión debido al tipo de cambio y al aumento de la competencia. Todo esto ocurre cuando el mercado está nervioso con el efecto que los cambios en los ámbitos de consumo (penetración del comercio online) pueda tener en los márgenes a largo plazo”.

Ya por último, este periódico ha contactado con Renta 4, que ha revisado a la baja la previsión de ventas comparables para Inditex.