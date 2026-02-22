Estos son los españoles del fondo buitre americano que quiere comprar el Rayo Vallecano

Special Value Partners, el fondo buitre que quiere comprar el Rayo Vallecano, tiene varios ejecutivos españoles en su cúpula. Hasta cuatro altos cargos españoles están en la firma fundada en 2001 por Victor Khosla. Strategic Value Partners es una firma global de inversión alternativa líder en los mercados de crédito oportunista y situaciones especiales.

SPV gestiona alrededor de 22.000 millones de euros y ha invertido desde su fundación más de 57.000 millones de dólares, de los que 18.000 millones se han destinado al mercado europeo. Ahora quiere poner un pie en el mundo del fútbol español y se ha interesado por comprar el Rayo Vallecano, que preside actualmente Raúl Martín Presa.

En el fondo buitre tiene un puesto de peso Álvaro Fabián. Fabián es el director general del equipo de inversión europeo en SVPGlobal. Se incorporó en 2013 y se enfoca en el mercado ibérico. Antes de incorporarse a SVP, fue director del Grupo de Estrategias de Crédito de Arcano, donde se centró en inversiones en préstamos apalancados y bonos de alto rendimiento. También fue miembro del Comité de Inversiones Crediticias. Anteriormente, trabajó en Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Otro alto cargo de este fondo buitre es Marc Pereira-Mendoza. Es director general desde octubre de 2023 y jefe de Originación de Operacioes. Antes de incorporarse a SVP, fue responsable de la Distribución de Financiación Apalancada en EMEA en Credit Suisse. Pereira-Mendoza se ha centrado en la financiación apalancada durante toda su carrera profesional. Ha ocupado cargos en Credit Suisse de 2000 a 2023, tras reincorporarse al banco en 2000 tras su fusión con Donaldson Lufkin y Jenrette. Antes de incorporarse a Credit Suisse, comenzó su carrera en NatWest Markets de 1994 a 1998.

El tercero es Miguel Sánchez Arbeo. Director y miembro del equipo europeo de operaciones. Antes de incorporarse a SVP trabajó en Sun Capital Partners como parte del Equipo de Mejora del Rendimiento, donde ocupó varios puestos interinos de CEO y CFO en empresas de su cartera que se encontraban en una compleja reestructuración. Anteriormente, fue Director General y Socio de Boston Consulting Group (BCG) y Director del área de reestructuración y reestructuración de AlixPartners.

Por último, como asesor de SPV está José Barreiro, que fue directivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Se incorporó al consejo asesor (advisory council) de SVP para aportar experiencia en el sector financiero, sobre todo en España.osé Barreiro es miembro del Consejo Asesor de fondos SVP y su principal actividad es impulsar la franquicia europea, centrándose en las relaciones españolas. Ha ocupado altos cargos en entidades como Banco Santander, Bankers Trust Company y Chase Manhattan Bank.

Este fondo buitre no es un desconocido en España. Ha participado en las operaciones de rescate de Celsa, la siderúrgica catalana, y es uno de los financiadores de la compra de los supermercados vascos Uvesco por el fondo PAI Partners. Además, compró a la Sareb la deuda del Edifico In Tempo de Benidorm en 2017.

Ahora, se ha interesado por el Rayo Vallecano, según adelantó El Confidencial, equipo de fútbol de Primera División que quiere mudarse de Vallecas por el estado del estadio.