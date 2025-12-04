Esto es lo que tienes que decir si te obligan a pagar en efectivo en un establecimiento: lo dice la ley

La llegada del euro digital previsto para 2029 puede poner fin al arte de pagar en efectivo, tal y como lo conocemos en España. Esta nueva moneda que están cociendo a fuego lento desde el Banco Central Europeo ha levantado una gran controversia con respecto a la privacidad y seguridad de los usuarios. En España, muchos comercios también se están apuntando a la moda de rehusar de las tarjetas y sólo aceptar el cobro en metálico. Consulta todo lo que dice la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre el pagar en efectivo en un comercio, restaurante u otro establecimiento.

Las noticias procedentes de Bruselas sobre el futuro del euro digital han vuelto a poner encima de la mesa el pago en metálico que se va perdiendo poco a poco, principalmente entre el público más joven. Desde el Banco Central Europeo pueden dar el golpe definitivo al pagar en efectivo con la introducción de una nueva moneda virtual que sería una forma digital de pago en efectivo, del que podrían disponer todos los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea.

«El euro digital se almacenaría en una cuenta creada en tu banco o en un intermediario público. Podrías pagar en euros digitales con y sin conexión a Internet, con tu teléfono o tarjeta, lo que significa que podrías pagar en una tienda física o en un sitio web, o enviar dinero a amigos, en cualquier momento y lugar», informa el Banco Central Europeo sobre el euro digital, que todo hace indicar que estará en la calle para el año 2029.

La ley y pagar en efectivo en 2025

Las últimas noticias sobre el euro digital, y las dudas que despierta en lo que respecta a la privacidad, han provocado una ola de pasión con todo lo relacionado con el pago en efectivo. Tanto que ciudadanos y comercios han iniciado un movimiento para pagar en efectivo por la seguridad y transparencia que representa para los ciudadanos. ¿Te pueden obligar a pagar en efectivo en un establecimiento? En realidad no, pero esta respuesta tiene muchos matices.

Según el Real Decreto-ley 19/2018, un establecimiento sí que puede exigir pagar en efectivo, pero sólo en casos específicos, como cuando el importe es inferior a 30 euros, siempre y cuando se informe de forma previa a través de un cartel. Para pagos superiores se tendrá que ofrecer una alternativa, ya sea con tarjeta, Bizum o incluso a través de una transferencia.

Según dicta la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los comercios deben ofrecer a los consumidores medios de pago accesibles y esto pasa por ofrecer la opción de pago con tarjeta de crédito. La norma también indica que los pagos superiores a 1.000 euros tendrán que hacerse de forma obligatoria con tarjeta de crédito siempre que una de las partes sea un empresario o un profesional.

Así que, en resumen, el consumidor siempre tendrá derecho a pagar en efectivo y el comerciante no se podrá negar a ello. Sobre si un establecimiento tiene la obligación de cobrar con tarjeta, la ley deja claro que antes tendrán que comunicarlo previamente a los usuarios para que tengan constancia de la decisión que ha tomado el comercio, bar o restaurante. Si realiza esta acción de forma previa, la ley no obliga a estos establecimientos a cobrar con datáfono, por lo que son libres de elegir esta opción o no.

Así que a la pregunta, ¿te pueden obligar a pagar en efectivo? La respuesta es que no. En caso de que el importe sea inferior a 30 euros y el comercio lo avise de forma previa, sí podrán eliminar la opción de pagar con tarjeta. Para pagos superiores a 1.000 euros, el consumidor tendrá que pagar siempre a través de otros canales diferentes al efectivo.