Esto es lo que dicen los científicos sobre las lámparas que venden Aldi y Lidl

Cuando llega el verano, muchas tiendas lanzan al mercado productos destinados a combatir la plaga estacional de los mosquitos. Entre estos, las lámparas antimosquitos destacan como una solución popular, prometiendo noches sin picaduras y ambientes más cómodos. Sin embargo, la eficacia real de estas lámparas ha sido motivo de debate y análisis por parte de la comunidad científica. Con el auge de las ventas de estos dispositivos en supermercados como Aldi y Lidl, es crucial entender si realmente cumplen con lo que prometen o si, por el contrario, resultan ser una inversión ineficaz.

Las lámparas antimosquitos se han convertido en un elemento recurrente en los catálogos de verano de muchos comercios. Estas promesas de tecnología avanzada y protección continua son tentadoras para cualquiera que haya sufrido las molestias de los mosquitos. Pero, más allá del marketing, los científicos han llevado análisis para determinar la verdadera utilidad de estos dispositivos. ¿Son realmente efectivos estos productos o simplemente se aprovechan de la desesperación estival de los consumidores?

Las respuestas de los expertos en entomología y control de plagas son bastante claras. A pesar de la diversidad de productos disponibles y sus distintas descripciones técnicas, la efectividad de las lámparas antimosquitos sigue siendo cuestionada. A continuación, exploraremos en detalle lo que dicen los científicos sobre las lámparas que venden Aldi y Lidl, y si realmente valen la pena.

Qué dicen los científicos sobre las lámparas antimosquitos

Tal y como señala el portal Consumidor Global, Aldi comercializa su producto como «lámpara antimosquitos con aspiración». La descripción promete un radio de acción de unos 20 metros y un mecanismo que, teóricamente, atrae a los mosquitos mediante luminiscencia. Una vez que los mosquitos se posan en la lámpara, son aspirados y succionados por el dispositivo. Sin embargo, según los expertos, esta descripción puede ser exagerada.

Roger Eritja, biólogo y doctor en entomología, explica para el mencionado portal que las lámparas que utilizan luz para atraer a los mosquitos no siempre son efectivas. Aunque la luminiscencia puede atraer a algunos insectos, los mosquitos no son especialmente susceptibles a este tipo de luz. Eritja menciona que estos dispositivos podrían capturar algunos insectos voladores, pero no necesariamente aquellos que más nos preocupan: los mosquitos.

Por otro lado, Lidl ofrece una «lámpara UV matainsectos» que, aunque no especifica qué tipo de insectos atrae, sugiere que la luz UV es efectiva para atraer a los insectos voladores hacia una trampa. Esta lámpara se vende a un precio de 14,99 euros, lo que podría parecer una inversión razonable para aquellos que buscan alivio de los mosquitos. Sin embargo, la eficacia de estas lámparas UV para atrapar mosquitos también está en entredicho.

Eritja destaca que la luz ultravioleta puede ser eficaz para atraer moscas y otros dípteros, pero su eficacia para los mosquitos es mínima. En este sentido, los consumidores pueden ser engañados al pensar que están invirtiendo en una solución efectiva contra los mosquitos cuando, en realidad, el beneficio es limitado o nulo. Este tipo de productos puede generar una falsa sensación de seguridad, llevando a los usuarios a creer que están protegidos de este tipo de insectos que tanto nos molestan en verano cuando no es así.

Enchufe LED antimosquitos de Lidl

Al margen de la lámpara mencionada, en Lidl podemos encontrar también un enchufe LED antimosquitos con sensor de oscuridad que además tiene un precio muy económico de tan sólo 4,99 euros. Este dispositivo se presenta como una solución compacta y económica para mantener alejados a los mosquitos. Sin embargo, los expertos son escépticos sobre su eficacia.

Mikel Bengoa, experto en mosquito tigre de la empresa Anticimex explica a Consumidor Global, que la especificidad de la especie de mosquito es crucial para determinar la efectividad de un dispositivo,. La luz azul o ultravioleta, que a menudo se utiliza en estos aparatos, no es efectiva contra el mosquito tigre, una especie particularmente molesta en muchas regiones. De hecho, el mosquito tigre es atraído por la oscuridad y no por la luz, lo que hace que estos dispositivos sean prácticamente inútiles para esta especie.

Conclusión: ¿vale la pena invertir en estas lámparas?

La ciencia y los expertos en entomología sugieren que las lámparas antimosquitos de Aldi y Lidl, al igual que muchos otros dispositivos similares en el mercado, no son tan efectivas como prometen. Si bien pueden atrapar algunos insectos, su capacidad para reducir significativamente la población de mosquitos en un área es limitada. Los consumidores deben ser cautelosos y no confiar exclusivamente en estos dispositivos para protegerse de las picaduras.

En lugar de depender de lámparas antimosquitos, los expertos recomiendan otras medidas de control más efectivas, como el uso de mosquiteras, repelentes tópicos y la eliminación de aguas estancadas donde los mosquitos puedan reproducirse. Estas estrategias combinadas son más eficaces para mantener a raya a los mosquitos y garantizar un verano sin picaduras.