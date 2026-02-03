Esto es lo que cobra un maquinista de Iryo: salario y diferencias con Renfe

En los últimos años, el sector ferroviario en España ha experimentado una profunda transformación, debido en gran medida a la llegada de operadoras privadas de alta velocidad como Iryo, que compite con Renfe en rutas estratégicas como Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. En este contexto, el sueldo de un maquinista de Iryo se ha convertido en un tema de especial interés para profesionales del sector. En 2026, la remuneración se encuentra por encima de la media nacional del sector ferroviario.

Más allá del sueldo, Iryo ofrece una serie de beneficios adicionales, como planes de pensiones complementarios, seguros médicos, programas de formación continua y opciones de movilidad interna. Asimismo, la compañía apuesta por un ambiente laboral moderno y flexible, lo que supone un gran punto a favor para aquellos trabajadores que, más allá de la remuneración, valoran especialmente el bienestar y la conciliación.

Sueldo de un maquinista de Iryo

«Somos un consorcio formado por los accionistas de Ferrovie dello Stato, líder global en movilidad con amplia experiencia en servicios de alta velocidad; Air Nostrum, la principal aerolínea de la aviación regional española y europea; y Globalvia, referente mundial en la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte y servicios de movilidad.

La liberalización del sector ferroviario supone un hito histórico, al introducir finalmente la competencia en la industria. Esto se traduce en una mejor calidad del servicio, mayor frecuencia de trenes y, sobre todo, precios más competitivos para los pasajeros.

La resiliencia es un valor clave para el futuro, y uno al que estamos plenamente comprometidos. Es un principio compartido por el equipo de Iryo y por el entorno competitivo en el que operamos, que nos permite adaptarnos a los desafíos con flexibilidad y superarlos con éxito».

En líneas generales, un maquinista de tren en España gana de media 28.000 euros brutos anuales, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, Iryo ofrece una remuneración mucho más alta, que oscila entre 40.000 y 48.000 euros brutos anuales, equivalentes a unos 3.300-3.400 euros mensuales. Este sueldo incluye la base fija del contrato, que varía en función la experiencia y antigüedad, más complementos variables: productividad, horas nocturnas y festivas y bonos por kilometraje. Además, algunos maquinistas asumen roles extra, como el de tutor de nuevos conductores, que puede aumentar el salario de forma notable.

Por otro lado, existen un amplio abanico de factores que aumentan los ingresos:

Experiencia: la antigüedad en el sector y el dominio de ciertas rutas puede aumentar el salario.

Turnos nocturnos y festivos: las horas trabajadas en estas franjas tienen un plus económico considerable.

Kilometraje recorrido: los maquinistas que cubren más kilómetros perciben incentivos adicionales.

Roles adicionales: tutores, formadores o responsables de seguridad interna reciben pagos extra.

Formación y requisitos

Para ejercer como maquinista de tren en Iryo, se exige un perfil profesional altamente cualificado. El candidato debe contar con:

Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Formación profesional en transporte ferroviario (CFGM o CFGS en Ferrocarriles) o cursos homologados por Adif.

Carné de conducir tipo B y disponibilidad para formación adicional.

Superar pruebas psicofísicas que aseguren la capacidad de reacción y resistencia ante situaciones de estrés.

Aprobar la oposición interna y pruebas técnicas específicas de Iryo, que incluyen simuladores de conducción y test de conocimiento de rutas, señalización y normas de seguridad.

En comparación con Renfe, Iryo ofrece una media salarial muy atractiva, aunque no siempre supera a los maquinistas con más experiencia de la operadora pública. Renfe cuenta con convenios colectivos consolidados y un sistema de antigüedad que, para ciertos veteranos, puede traducirse en salarios superiores a los de Iryo.

Convenio de maquinistas con SEMAF

En junio de 2024, Iryo firmó su primer Convenio nacional para el colectivo de conducción en el ámbito del transporte ferroviario de viajeros con SEMAF, el Sindicato de los Maquinistas Ferroviarios. Este acuerdo supuso un avance en el marco laboral de los maquinistas de la compañía.

Simone Gorini, CEO y General Manager de Iryo, señaló que «este primer convenio refleja el compromiso por parte de Iryo de articular sistemas en la gestión de los recursos humanos para mejorar la eficiencia operativa, y favorecer la permanencia de los derechos asociados a la jornada laboral y a la conciliación de los maquinistas. Es un gran paso que nos ayudará a garantizar unas mejores condiciones para nuestros trabajadores, impulsando una mayor estabilidad de la plantilla».

Por su parte, Diego Martín, Secretario General de SEMAF, apuntó que «el convenio agrupa una mejora de: las condiciones económicas, contemplando los diferentes conceptos que corresponden al colectivo por las características de su desempeño; una progresión profesional, de acuerdo al tiempo y experiencia adquiridos en la compañía; el establecimiento de unas reglas claras y justas en cuanto a la jornada laboral, descansos y vacaciones; y finalmente un reconocimiento de condiciones sociales que garantizan la estabilidad laboral frente a situaciones que sólo afectan a los maquinistas por los requerimientos legales de la profesión».