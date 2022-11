Este es el dinero que debes tener en la cuenta para salir airoso de la crisis

La economía mundial pasa por una situación complicada y las previsiones para 2023 no son nada alentadoras, son muchos los expertos que animan al ahorro y la prudencia a los hogares para poder hacer frente a la inestabilidad que acompaña estos momentos. Frente a ello, los ciudadanos se preguntan cuándo dinero deben tener en el banco para que la crisis no les afecte en gran medida, es decir, para tener un colchón para imprevistos.

Un fondo de emergencia es una reserva de dinero que solo se usará en caso de necesidad y momentos de dificultad. Este fondo garantiza que la persona tendrá unos ahorros de bajo riesgo a los que puede acceder en cualquier momento si lo necesita.

Sería diferente si la persona tuviera ese dinero invertido o en un fondo indexado, pues normalmente es más difícil acceder a ese dinero rápidamente y en muchos casos, está sujeto a los costes de retirada de los beneficios. Los fondos indexados suelen suponer un activo a mantener para disfrutar de los beneficios a largo plazo, no para emergencias puntuales en la economía.

¿Qué cantidad debo tener en mi fondo de emergencia?

Gran parte de los expertos coinciden en que un fondo de emergencia debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos de la persona. Si se suma en el fondo de emergencias una cantidad igual o superior al sueldo de tres meses de la persona, este será de gran utilidad si la persona llegase a perder el trabajo y necesitase buscar uno nuevo, tendría un margen para poder subsistir sin ingresos.

Aun con ello, es importante ser realista con los gastos reales de un hogar, pues muchas veces se suman también salidas de ocio, restaurante y lujos y el número final acaba siendo mucho mayor al que realmente necesitamos para subsistir unos meses complicados. Ramit Sethi, el fundador de ‘I Will Teach You To Be Rich’ animaba a tener en cuenta los gastos reales para vivir, calculando una cifra para lo imprescindible.

«Es como si tu teléfono se pone en modo de bajo consumo de batería. Deja de hacer todas esas cosas extra. Lo mismo quieres hacer contigo en momentos como este» recogía Business Insider sobre los argumentos del experto y el ahorro.

¿Cómo crear un fondo de emergencia?

Es esencial no abrumarse con las cantidades totales que necesitamos para tantos meses. El primer objetivo puede ser poner una cantidad de ahorro mensual y conseguirla o llegar a los mil euros para tener una primera base, de allí podremos ir aumentando la cantidad de ahorro

Además, también es importante ser conscientes de los gastos reales y la salud financiera que tenemos. Evalúa tu situación, analiza dónde va tu dinero cada mes e intenta acabar con gastos innecesarios que no aporten nada a tu rutina. Gastos como el alquiler, el coche o la energía, suelen ser los más comunes en los hogares y deben tenerse en cuenta. Intentando buscar soluciones para minimizar el impacto de los mismos en la economía familiar y siempre priorizando el ahorro, en la cantidad que sea posible, pues actualmente es prácticamente imposible o muy complicado conseguirlo.