Estás perdiendo dinero: el truco de la gasolina que necesitas saber ya

El precio de la gasolina está por las nubes, y aunque quizás en los últimos meses no sigue subiendo día a día como antes, lo cierto es que los precios que había antes del conflicto en Ucrania parece que nunca van a volver, estando ahora en prácticamente el doble para cualquier tipo de combustible. Te contamos el truco de la gasolina que tienes que saber para no gastar tanto dinero al repostar… ¡estás perdiendo un pastizal si no lo pones en práctica!.

Los trucos son un excelente recurso para muchas rutinas de nuestro día a día, tanto para como en este caso poner gasolina como para limpiar, cocinar, maquillarse, etc. En las redes sociales, y en general en Internet, se pueden encontrar miles de muchas temáticas, muchos de ellos muy interesantes.

El truco de la gasolina que tienes que saber

El trucazo que te vamos a contar hoy te permitirá ganar unos cuantos litros de combustible extra gracias a sacarlos gases que el propio combustible produce. En algunas ocasiones, el propio personal que se encarga de poner gasolina en las gasolineras te pregunta si quieres que te saque los gases, un proceso muy sencillo que te puede ayudar mucho. De hecho, es recomendable hacerlo con cierta frecuencia.

Todos los depósitos de Diesel y gasolina cuentan con una zona de expansión de gases que, cuando se vacía, puede dar cabida a entre 10-15 litros más en el depósito. Gracias a ese espacio extra podrás hacer unos 200 km más, dependiendo del tipo de coche que tengas. Es importante destacar que este truco es válido únicamente para los coches que tienen un pequeño purgador de gases a la entrada del depósito, el cual se acciona con un pulsador. Su uso requiere cierta técnica, y si el gasolinero te enseña podrás hacerlo por ti mismo en el futuro sin ningún problema.

Otro buen truco para sacarle más partido al depósito de gasolina es repostar de forma lenta, ya que si lo haces rápido, la entrada de combustible a esa velocidad hace que se acumulen burbujas, quitando así espacio a la cabida de más combustible y formando esos gases que se comentan en los párrafos anteriores. Si repostas despacio, esas burbujas no se formarán, por lo que habrá más espacio para añadir más gasolina.

Por último, un truquito interesante si quieres ahorrar gasolina, en este caso al conducir, en no acelerar muchas veces, intentar mantener una velocidad media sin acelerones, ya que eso tira más del combustible y consume mucho más.