El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de España se situó en 2023 por debajo de la media de la Unión Europea (UE) cuando se mide en términos relativos y se tiene en cuenta la inflación, algo que refleja un menor poder adquisitivo de la población. Es decir, la producción por cada español se situó en un nivel de 89%, siendo el 100% el nivel de la UE, en ese año, por debajo del 91% registrado antes de la pandemia, en 2019.

Este indicador de Eurostat mide la evolución del PIB por habitante, pero teniendo en cuenta los cambios en los precios. Al hacerlo, los datos reflejan que España continúa en una situación peor a la de la media comunitaria y a la que tenía antes de la pandemia.

Según los datos de Eurostat, España sería el decimosexto país de la UE teniendo en cuenta el criterio del PIB per cápita expresado en estándares de poder adquisitivo, un 11% por debajo del promedio de los Veintisiete y un 15% del estimado para la eurozona.

España no recupera su poder adquisitivo

A pesar de la mejora gradual en los últimos años, después de haber llegado a caer al 83% en 2020, España seguiría por debajo del nivel del 91% de 2019, antes de la pandemia, y muy lejos del 105% del máximo registrado en 2006, antes de la crisis financiera mundial.

De hecho, entre 2002 y 2009, España logró mantener un nivel de renta en función del poder adquisitivo por encima de la media de la UE.

La agencia estadística comunitaria destaca las «diferencias sustanciales» observadas en 2023 entre los países de la UE, ya que Luxemburgo e Irlanda tuvieron los niveles más altos (140% y 112% por encima de la media de la UE, respectivamente), muy por delante de:

Países Bajos : 30% por encima de la media de la UE

: 30% por encima de la media de la UE Dinamarca : +28%

: +28% Austria: +23%

Por el contrario, Bulgaria registró el PIB per cápita más bajo, un 36% por debajo de la media de la UE, seguida de Grecia (-33%) y Letonia (-29%).

En su análisis, Eurostat advierte de que Luxemburgo debe en parte su elevado nivel de renta per cápita a la gran proporción de trabajadores transfronterizos en el empleo total, que contribuyen al PIB, pero no se tienen en cuenta como parte de la población residente a la hora de calcular el PIB per cápita.

Asimismo, en el caso de Irlanda apunta que el alto nivel de PIB per cápita puede explicarse en parte por la presencia de grandes multinacionales dueñas de propiedad intelectual, cuya actividad contribuye al PIB, aunque una gran parte de los ingresos obtenidos se retorna a los propietarios finales de las empresas en el extranjero.