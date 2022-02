El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha enviado a los autónomos un documento en el que les explica el concepto de rendimientos netos de este colectivo, sobre los que tendrán que cotizar a la Seguridad Social en base a la reforma que está negociando con las asociaciones de autónomos para que coticen en función de los ingresos reales. Se trata de una polémica reforma, que ha dividido a las organizaciones de autónomos del país, y que según la primera propuesta realizada por Escrivá supone disparar las cuotas que están actualmente vigentes -como se ve en el gráfico-.

Pero, además de disparar las cuotas que tienen que pagar los autónomos a la Seguridad Social, que afectan sobre todo de nuevo a la clase media de este colectivo, el ministro considera dentro de los rendimientos netos por los que tienen que cotizar -ingresos reales menos algunas deducciones por gastos- varios conceptos que han alarmado al colectivo, sobre todo a los autónomos societarios.

Según el documento recibido por las asociaciones, Escrivá quiere que estos autónomos societarios incluyan en su declaración de rendimientos netos los ingresos que obtengan por «primas de asistencia a Juntas» de accionistas, «dividendos y participaciones en beneficios», y «cualquier otra utilidad, distinta de las contenidas en los dígitos anteriores, procedentes de una entidad por su condición de socio, accionista, asociado o partícipe».

Además, añade dos variantes más: «Dividendos y beneficios distribuidos por las instituciones de inversión colectiva» -fondos de inversión-, y «dividendos no sometidos a retención o ingreso a cuenta».

«Es una locura», aseguran fuentes de los afectados. «Están dopando los rendimientos netos sobre los que quieren que coticemos para que paguemos más», señalan. «Porque no sólo eso. Además, eliminan aspectos a la hora de restar esos rendimientos porque no van a incluir las amortizaciones que se hacen durante el ejercicio entre los gastos, por ejemplo. El resultado será unos rendimientos dopados, inflados, y no reflejarán la realidad de la situación de los autónomos», insisten estas fuentes.

De momento, el ministro está en conversaciones con la Agencia Tributaria para determinar cuáles son los rendimientos netos del colectivo, que agrupa a unos 3,3 millones de personas. Los últimos datos son de 2019 pero trabajan conjuntamente para tener como base datos más actuales.

Negociación estancada

Mientras ambos ministerios actualizan los datos, la negociación entre las partes no avanza puesto que todo queda pendiente de esa información. Poder acotar toda la casuística que engloba a este colectivo no va a ser tarea fácil. Por ejemplo, la cotización de los autónomos familiares, que habitualmente no declaran ingresos porque lo hacen conjuntamente. También en el caso de los autónomos que están en pérdidas.