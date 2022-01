El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto a las organizaciones de autónomos un nuevo sistema de cuotas en función de los ingresos reales de este colectivo que implica que un autónomo que ingrese 2.500 euros al mes pague mensualmente cada vez más hasta que a partir de 2028 tenga que 728 euros, un 147% más de lo que paga ahora y un 30% de sus ingresos. Sin embargo, un autónomo que ingrese 25.000 euros al mes -300.000 al año- pagará mensualmente también 728 euros al mes y a partir de 2031, 1.266,6 euros, un 5% de sus ingresos.

La nueva propuesta de cuotas a la Seguridad Social propuesta por el ministro a las organizaciones de autónomos este jueves por la tarde ha sido calificada por ATA, primera del sector en representatividad, como «muy injusto» y nada «progresista».

Su presidente, Lorenzo Amor, ha asegurado ya que va a dar la batalla para que esto no sea finalmente lo que se apruebe por parte del Gobierno ya que sería inasumible para muchos autónomos. «El Gobierno quiere que un autónomo que factura en estos momentos 2.300 euros al mes y no puede deducirse gastos pague, en unos años, el doble de cotización que ahora», ha declarado. «No tienen ni idea de lo que es ser autónomo. Este no es un sistema progresista, es un sistema que crea más desigualdad», ha insistido.

Amor pone otro ejemplo claro de lo que supone el nuevo sistema, esta vez referido a las diferencias que existen en la deducción de gastos: «Un periodista que trabaja por cuenta propia que apenas tiene gastos deducibles, pues no le aceptan el gasto en parking, ni la compra del automóvil, ni el desembolso en la compra de ordenadores, etc, va a tener que verse obligado a pagar más cuota a la Seguridad Social que otro autónomo, por ejemplo un transportista, al que sí se le permita deducirse los gastos de su actividad, como la gasolina. Aunque ganen lo mismo».

Más ejemplos. Un autónomo que facture al mes 599 euros tendrá que abonar una cuota a la Seguridad Social de 183,6 euros, un 30%. En cambio, uno que ingrese mensualmente 5.990 euros deberá pagar al fisco un 21%.

UPTA, a favor

La otra gran organización de autónomos, UPTA, ligada a UGT, ha apoyado en cambio la propuesta de Escrivá. Su presidente, Eduardo Abad, ha señalado que «la música nos suena bien». De hecho, UPTA lleva reivindicando desde hace años que se aplique este sistema de cuotas por ingresos reales.

«En estos momentos hay un millón de autónomos que están ingresando 25.000 euros al año y que están pagando a la Seguridad Social el mínimo -294 euros este año-«, ha destacado. «Esto no podemos permitirlo las organizaciones de autónomos», ha advertido.