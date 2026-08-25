Turner, filial norteamericana de ACS, y la empresa TriHealth acaban de finalizar la primera fase del edificio de servicios ambulatorios del Good Samaritan Hospital, un hospital de Estados Unidos (EEUU). El edificio consta de cinco plantas y 15.600 metros cuadrados. Además, concentra servicios sanitarios esenciales y avanzados.

Entre ellos se encuentra un nuevo departamento de urgencias, un instituto quirúrgico mejorado, servicios de neurociencias, atención oncológica y hematológica, atención cardiovascular y servicios para la mujer.

Además de lo anterior, las nuevas instalaciones también amplían la capacidad de diagnóstico por imagen de Good Samaritan. Este proyecto se sostiene sobre la prolongada relación entre Turner, TriHealth y Good Samaritan Hospital, que se remonta a más de 50 años.

La actividad de Turner en Good Samaritan comenzó en la década de 1980, cuando se inició una colaboración que se ha prolongado durante décadas, centrada en el crecimiento y la evolución del campus hospitalario.

Turner y Good Samaritan

A lo largo de los años, Turner ha seguido apoyando a Good Samaritan mediante sucesivas actuaciones de mejora, renovación y ampliación, mientras el hospital ha continuado prestando servicios sanitarios con normalidad.

En la actualidad, esta trayectoria constituye la base de la continuidad del trabajo de Turner en Good Samaritan, al combinar décadas de conocimiento del campus con un compromiso compartido con la construcción del futuro del hospital.

El edificio de servicios ambulatorios es un elemento central de la inversión de 240 millones de dólares (alrededor de 205 millones de euros) de TriHealth en Good Samaritan Hospital, destinada a modernizar el campus, mejorar los accesos y la orientación dentro de las instalaciones, y atender las necesidades sanitarias cambiantes de los pacientes de toda la región de Cincinnati.

Rob Hudepohl, director de proyecto de Turner, ha asegurado que «alcanzar la finalización sustancial de la primera fase del proyecto supone un logro extraordinario para todo nuestro equipo y para las empresas colaboradoras». «Este complejo proyecto exige una coordinación y una colaboración excepcionales en cada una de sus etapas», ha continuado.

«Nos sentimos especialmente orgullosos de haber alcanzado este hito junto con nuestros valiosos socios, TriHealth y Good Samaritan Hospital, y de continuar trabajando para entregar unas instalaciones que contribuirán a prestar una atención excepcional a la comunidad de Cincinnati durante las próximas generaciones», ha sentenciado.