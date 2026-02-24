“Transparencia en Movimiento” gana el Premio IED x Estrella Galicia Creación Circular

El proyecto “Transparencia en Movimiento”, desarrollado por Angelo Monroy, Néstor Matallana y Sara Redondo, ha sido reconocido como ganador del Premio IED x Estrella Galicia Creación Circular, una iniciativa impulsada conjuntamente por IED Madrid y Estrella Galicia que promueve la innovación, el diseño responsable y la reutilización de materiales en el ámbito creativo.

El proyecto ”Transparencia en movimiento” de los tres estudiantes del IED propone un reto concreto: dar una segunda vida a las bolsas industriales utilizadas por Estrella Galicia en la operativa de la Cerveza de Bodega, transformándolas en una colección de piezas funcionales para hostelería mediante procesos de experimentación material y diseño responsable.

Así, las bolsas industriales en las que viaja y se conserva en perfecto estado la Cerveza de Bodega de Estrella Galicia -evitando de esta manera el uso de un mayor número de envases- se convierten en nuevos utensilios y piezas para su uso en hostelería, cerrando así el círculo completo de la reducción y reutilización de materiales, a la vez que dan a conocer las distintas fases de elaboración de la cerveza.

La propuesta ganadora destaca por su enfoque conceptual y técnico, transformando material polimérico multicapa facilitado por Estrella Galicia en una colección de piezas funcionales que narran, a través del diseño, el recorrido del agua hasta convertirse en cerveza.

Un relato de origen, transformación y resultado

“Transparencia en Movimiento” ha creado, a partir de las bolsas industriales de la Cerveza de Bodega Estrella Galicia, tres piezas que simbolizan las distintas etapas del proceso cervecero:

El delantal – “El origen”: Inspirado en el recorrido del agua por las montañas gallegas, incorpora líneas fluidas que evocan el caudal natural. Elaborado a partir de material flexible obtenido directamente de la bolsa original, incorpora técnicas como corte láser y aplicación de calor para generar texturas y acabados diferenciados. Está concebido para uso en hostelería, especialmente vinculado a clientes de Cerveza de Bodega.

El posavasos – “La transformación”: Representa el momento de la fermentación y el despertar de las burbujas. Mediante la superposición de capas de LLDPE, PA y EVOH y la aplicación controlada de calor, el equipo ha generado una textura translúcida con burbujas de aire intencionadas en el diseño, logrando una pieza resistente tanto a frío como a calor.

El tote bag – “El resultado”: En tono ámbar, simboliza la identidad final de la cerveza. Combina capas superpuestas y estampación con tinta vegetal para conseguir un acabado translúcido que deja entrever el contenido, reforzando el concepto de transparencia en todo el proceso.

Innovación material y diseño circular

El material base de la colección es un polímero multicapa compuesto por LLDPE (polietileno lineal de baja densidad), poliamida (PA) y EVOH (alcohol etilvinílico), originalmente destinado a embalaje. El equipo ha explorado sus propiedades mediante procesos de calor, presión y corte láser, demostrando su potencial para una segunda vida útil en productos funcionales y estéticamente cuidados.

El jurado ha valorado especialmente la coherencia conceptual del proyecto, la investigación técnica aplicada al material y la capacidad de traducir los valores de autenticidad, origen y transformación, identitarios en Hijos de Rivera, en objetos tangibles alineados con la filosofía de economía circular.

Formación, creatividad y colaboración

Como parte del proyecto Cervecerías Circulares de Estrella Galicia, la iniciativa se ha desarrollado en formato concurso interno, implicando a estudiantes de distintas disciplinas del IED Madrid —moda, producto y gráfico— organizados en equipos multidisciplinares.

Los prototipos seleccionados han sido producidos como piezas reales y funcionales en talleres intensivos, concebidos no solo como ejercicio académico, sino como objetos comunicables y aplicables al entorno hostelero

Con este premio, IED Madrid y Estrella Galicia refuerzan su compromiso con el diseño como herramienta de impacto positivo, cambio social y ambiental, impulsando a las nuevas generaciones de creadores a repensar los procesos productivos desde la sostenibilidad y la innovación.