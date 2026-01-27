A.M.A. refuerza su posicionamiento como una de las aseguradoras con mejor presencia digital y servicios online

A.M.A. Seguros se sitúa entre las aseguradoras con mejor presencia digital en España, siendo líder en la categoría de app móvil, con una puntuación del 90%, según el XXXIX Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras, correspondiente a diciembre de 2025. El estudio, elaborado por Innovación Aseguradora y patrocinado por Wenalyze, analiza la presencia digital de 69 entidades del sector asegurador a nivel nacional.

Estos resultados ponen de manifiesto la apuesta de A.M.A. por el desarrollo de herramientas digitales intuitivas, accesibles y orientadas a mejorar la experiencia del mutualista, especialmente a través de su aplicación móvil, uno de los canales clave de relación con sus asegurados actualmente.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo constante de A.M.A. por avanzar en la digitalización con un enfoque claramente orientado al mutualista, apostando por herramientas que mejoran la accesibilidad, la cercanía y la calidad del servicio, sin perder de vista nuestra especialización en la protección de los profesionales sanitarios y sus familiares”, señala D. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo.

En la clasificación general del ranking, A.M.A. ostenta la cuarta posición, con una puntuación global del 75,10%, consolidando así su posicionamiento digital dentro del sector. En concreto, el ranking valora la presencia digital de cada entidad en cinco áreas esenciales: sitio web, aplicaciones móviles, blog, venta online y redes sociales.

Además del liderazgo en app móvil, A.M.A. destaca en gestión de redes sociales, situándose entre las más activas y eficaces del sector, lo que refleja una comunicación cercana y eficiente con su comunidad digital.

Otros reconocimientos al compromiso con la innovación

Más allá del liderazgo alcanzado en el Ranking de Presencia Digital 2025, A.M.A. ha obtenido otros reconocimientos relevantes que ponen de manifiesto su compromiso con la innovación y la digitalización al servicio del mutualista. La “Calculadora del Seguro del Hogar” de A.M.A. fue galardonada en los Premios Ennova Health 2025 en la categoría de Empoderamiento Digital del Paciente, por su enfoque práctico, accesible e intuitivo para estimar coberturas personalizadas.

Asimismo, la entidad continúa destacando en estudios sectoriales como uno de los referentes en mejores aplicaciones móviles para aseguradoras, consolidando una presencia digital avanzada y herramientas tecnológicas eficaces.

Este posicionamiento refuerza la estrategia digital de A.M.A., cuyos esfuerzos en los últimos años han estado orientados a mejorar la experiencia de usuario y la funcionalidad de sus plataformas digitales, consolidando así su reputación en un entorno competitivo y en constante evolución, adaptándose a las nuevas formas de interacción en el sector asegurador, en favor de la protección de los profesionales sanitarios y sus familiares.