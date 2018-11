La deuda del Grupo Prisa vuelve a superar ya a su valor en Bolsa

Este lunes ha perdido otro 4,73% y ha cerrado la sesión a 1,65 euros por título Capitaliza 930 millones euros, cifra inferior a la deuda a septiembre de este año, 988 millones de euros

La deuda del Grupo Prisa supera de nuevo a su capitalización bursátil. Hasta septiembre de este año, el grupo de medios español acumulaba una deuda de 988 millones de euros, cifra superior ya a lo que vale en Bolsa el dueño de El País y la Cadena SER a cierre de este lunes, 930 millones de euros. Este lunes la compañía se ha dejado otro 4,73% y ha cerrado la sesión a 1,65 euros por título.

La compañía que preside Manuel Polanco, aunque el primer accionista ya no es la histórica familia del fundador sino el inversor Joseph Oughourlian, de Amber Capital, marca otro hito en su lenta agonía financiera iniciada con la operación de compra del 100% de Sogecable en 2007, principio de sus problemas de deuda.

Poco a poco la compañía ha ido reduciendo su deuda mediante la venta de la propia Sogecable, de otros activos menores y de ampliaciones de capital que han dado la mayoría de las acciones de la empresa a Amber Capital, que ya supera el 27% de la empresa.

Aunque la compañía ha reducido su deuda de 1.422 millones de diciembre de 2017 a los actuales 988 millones, el desplome bursátil protagonizado por la empresa le ha castigado hasta el punto de su capitalización es menor ahora que su deuda otra vez. No es la primera vez que esto ocurre puesto que la empresa ha estado muy endeudada desde la compra de Sogecable, pero sí es significativo que vuelva a ocurrir después de los esfuerzos de venta de activos y de reducción de deuda.

Vuelta de tuerca

Porque la empresa en Bolsa sigue débil. Hace exactamente un año cerró a 2,67 euros por título y ahora está a 1,65 euros. En el primer trimestre del año, la compañía redujo su deuda a 818 millones mientras su capitalización bursátil era de 1.091 millones de euros -el día de presentación de los resultados, en abril-. Ahora, la deuda es de 988 millones y la capitalización, 930 millones.

La situación por tanto se ha dado la vuelta de nuevo. De nada han servido los movimientos de su principal accionista, el fondo Amber Capital, que ha ido comprando acciones en el mercado cuando la acción caía con la doble intención de ir aumentando su presencia en el capital y tratar de aguantar el precio. La última vez, cuando estaba en torno a 1,70 euros por título.

Sin embargo, en esta caída no ha tomado posiciones, al menos hasta este lunes no había nuevas comunicaciones en la CNMV. La solución no es fácil: aunque la compañía genera recursos no son suficientes para reducir la deuda. Los bonos de Prisa tienen la calificación de bono basura por lo que financiarse es más caro. La opción que queda es la de seguir buscando opciones de venta de activos, como la malograda de Media Capital, su filial de Portugal, o la de Santillana, la joya de la corona del Grupo.