A diferencia de la máxima romántica, cualquier tiempo pasado fue mejor, en muchas ocasiones los empresarios se enfrentan a duros retos que aminoran, si los comparamos con algo más de perspectiva histórica. Victor Prim preside la compañía que lleva su apellido y que fue fundada por su bisabuelo en 1870.

La clave de su éxito radica en creer en el proyecto y tener constancia en el trabajo. “En 2020 haremos 150 años. En este periodo hemos pasado crisis de todo tipo, dos guerras mundiales, una guerra civil y aquí seguimos”, afirma. “Tenemos que estar todo el día innovando pues en el sector de los suministros médicos y hospitalarios en cuatro años te puedes quedar obsoleto por lo que todo eso que pregonan los gurús de la innovación y estar atento al mercado, lo llevamos practicando desde hace un siglo y medio “, remata con cierta sorna.

Victor se queja de lo mal considerados que están los empresarios en España. “La imagen que se tiene de nosotros es que somos unos explotadores y que sólo damos empleos precarios“, algo que es rotundamente falso. “El empresario aporta riqueza para todos (más para él porque es quien más arriesga), crea empleo y la única forma no sólo de crecer sino también de mantenerte en el mercado es a base de seguir cumpliendo con tu negocio y mejorando año tras año. Hay una máxima que me decía mi padre todo lo que no es progreso es retroceso”, responde un poco alterado.

El espíritu emprendedor de Pedro Prim Fernández, cirujano ortopédico y rehabilitador que fundó este Grupo en 1870 se mantiene a pesar de las múltiples vicisitudes con las que han tenido que bregar, aclara a OKDIARIO. En un largo período de tiempo observas que hay momentos mejores y otros peores pero sólo con la ayuda de tu plantilla, que tiene que estar comprometida con la empresa, sólo así se puede llevar adelante lo que te propones, dice Prim.

Este empresario nos aclara que a veces eliges el camino equivocado y tienes que darte cuenta para poder reconducir la situación en un mundo siempre cambiante. “Nosotros arrancamos en un balneario en Alsasua (Navarra) haciendo zapatos especiales para gente que había perdido la pierna por graves accidentes. Después dimos servicio a los trabajadores de Renfe que sufrían la misma situación pero luego fuimos ampliando el negocio y nos vinimos a Madrid” afirma.

“Ahora, que están tan de moda los spas, (nosotros teníamos un balneario hace 148 años) vuelve a ser otra de las principales líneas de negocio”, con este somero comentario recuerda la evolución que ha tenido su empresa a lo largo de los años.

“En mis 25 años como presidente de esta empresa familiar, agradece también el apoyo de aquellos miembros de su familia que no trabajando en la empresa apoyan la gestión de los que sí se ocupan, he visto de todo. Y más en una empresa 100% española y que cotiza en bolsa desde 1985. La mayor fuerza de la naturaleza es el talento, buscarlo allá donde esté traerlo hacia ti y apostar por el I+D+i“, son otra reflexiones que nos traslada este empresario de cuarta generación cuya quinta ya va tomando puestos de responsabilidad en la empresa.

Concluye con orgullo garantizando que a pesar de la crisis han mantenido su plantilla y no han registrado ni despidos ni regulaciones de empleo sino más bien al contrario. Es más, continúan fichando a todo aquél que ven que puede aportar algo a su compañía.