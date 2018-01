¿Será Palomo Spain una compañía rentable más allá de su popularidad?

El nombre de Palomo Spain corre como la pólvora por los mentideros de la moda. Ha desfilado en la Semana de la Moda de Hombre de París, entre sus clientas está Rita Ora, Rossy de Palma o Beyoncé, se codea con el transgresor de antaño Pedro Almodóvar y será jurado en el reality de TVE ‘Maestros de la Costura’. Alejandro Gómez Palomo es una rumba dentro de un mundo algo adormilado por lo políticamente correcto. Sin embargo, para el crecimiento de un negocio que hablen de ti no es suficiente, lo importante es que te compren. ¿Logrará el joven diseñador ser una firma rentable más allá de los desfiles y la popularidad?

La compañía Palomo Spain SL, según los datos del registro mercantil, no ha cumplido un año de vida. Será el próximo mes de febrero cuando el joven cordobés, oriundo de la localidad cordobesa de Posadas, celebre su primer aniversario. La empresa, que tiene un administrador único, está a nombre de su padre Norberto Gómez y se constituyó con un capital social de 3.000 euros. Por tanto, se trata de una empresa absolutamente de carácter familiar. “Mis padres han invertido todo su capital, todo lo que tienen lo invierten en mí. Nos hace felices a todos”, comentaba el diseñador en una entrevista en LOC.

Solo cuatro colecciones, con polémica de por medio en París por la cancelación de un desfile y más tarde reprogramado, han bastado a Palomo Spain para que toda la industria hable de él. Bueno, eso y que Beyoncé presentó a sus dos bebés en una fotografía vestida con una de las túnicas del diseñador español, eso también, claro. “Enviamos a su estilista varias muestras, pero se quedó embarazada y pensamos que ya no lo usaría. Fue una gran sorpresa”, comentó Alejandro Gómez Palomo a Vogue EEUU. Además, quedó semifinalista en el premio LVMH para jóvenes diseñadores, uno de los más importantes del sector de la moda.

Palomo Spain es una marca con un estilo muy particular, presenta a hombres vestidos de mujer y ha usado la tendencia conocida como ‘genderless’, es decir, ropa como unisex y sin género, “aunque en este caso más trasgresor”, apunta a OKDIARIO la consultora de moda Inmaculada Urrea.

El diseñador de 24 años viste a los hombres de mujer en nombre de la libertad, pero “la realidad es que sus principales clientes son mujeres, usar a los hombres como percha para vender a las mujeres es genial, aunque no es el primero que lo hace”. Concluye que a día de hoy “hay más mujeres que hombres que compran su moda”.

La marca ya tiene peso en la moda, ya se habla de Palomo Spain como la gran revelación, incluso va a ser parte del jurado de un talent show ‘Maestros de la costura’ junto a Lorenzo Caprile y María Escoté. Seguramente la aparición televisiva será el factor le falta para ser aún más conocido, no sólo en la industria de la moda, sino también entre el público que está fuera del sector.

Saber qué pasará con la marca Palomo Spain “es complicado”, comenta Urrea, pero recuerda que “no será el primero que ha sido la revelación y luego a los dos años no serlo”. Con respecto a la empresa, la consultora de moda señala que como en todo negocio “los números mandan, de momento es pequeño y puede mantener, pero el mundo de la moda necesita de más y más inversión, por lo que es complicado subsistir”.

La respuesta de la supervivencia en la complicada industria de la moda la tendrán las ventas y la gestión. “Si vende y sabe gestionar la compañía Palomo Spain perdurará, aunque las marcas nuevas deben pasar el test de estrés de los tres primeros años”.

En alguna ocasión Alejandro Gómez Palomo ya ha comentado que con la moda “se gana dinero”, pero “obviamente, con todo lo que llevamos gastado no salen las cuentas”. El diseñador se da un plazo mayor que el señalado por Urrea: “Hasta que no pasen cinco años y siga vendiendo, vendiendo y vendiendo, no creo que vayamos a recuperarnos de tal inversión”.

La experta en branding de moda señala que la web es “solo de producto, no habla de marca”. Además, explica que “necesita darse mucho a conocer y enfocarse mucho en encontrar su público, pero sobre todo te tienen que comprar”.

Cree Urrea que con los precios que vende, “debería tener un nicho fijado y preguntarse si habrá tantos compradores como para ser rentables”. Y añade: “Es una ropa, además, muy de mujer y tiene mucha más competencia que si es para hombre”.

Haciendo memoria, Urrea explica que en la industria ha habido nombres nuevos que han sonado por todas partes, pero no se han consolidado como empresa. “Palomo Spain está formateado muy bien para ser el creativo, pero si no tiene a alguien para hacer la empresa rentable va a ser un fuego artificial más, desafortunadamente”. Comenta, además, que desea a Palomo Spain suerte, pero “no lo va a tener fácil porque el mundo de la moda es muy complicado, aunque ojalá le salga bien”.

Concluye que los números son tozudos y al final tendrá que encontrar un inversor. “En definitiva”, explica, “da igual lo que se hable de ti en los periódicos, la moda no es solo espectáculo sino también un negocio”.