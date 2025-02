Confirmado por las Cabañuelas de Jorge Rey: no estamos preparados para el festival de borrascas que llega

Jorge Rey nos advierte de que las cabañuelas no traen buenas noticias, no estamos preparados para el festival de borrascas que llega. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar de darnos una novedad destacada, de la mano de algunos cambios que hasta la fecha no hubiéramos imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y cómo podemos evitarlo de una forma que hasta la fecha no pensábamos que tendríamos.

Vivimos unos años marcados por unas temperaturas totalmente anómalas que nos están dejando algunas novedades que debemos tener por delante. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéramos esperado un destacado cambio de ciclo que puede ser lo que marque la diferencia. Son tiempos de ver llegar esta nueva situación que puede alejarnos de lo que sería habitual y que puede acabar siendo lo que nos aleje de la normalidad. Jorge Rey gracias a su sistema de las cabañuelas nos permite saber qué es lo que está a punto de pasar en estos días que nos están esperando y pueden ser claves.

Las cabañuelas de Jorge Rey confirman lo impensable

Estamos viviendo uno de los inviernos más atípicos de todos. Tenemos por delante determinadas situaciones que, quizás sin duda alguna, no sabíamos que teníamos por delante y que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después.

Los expertos en el tiempo no dudan en empezar a ver llegar algunos datos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos pensado que podríamos ver. La realidad es que ya casi estamos tocando una primavera que puede adelantarse en el tiempo, de la mano de una serie de situaciones que nos lanzarán hacia un cambio significativo.

Tenemos que esperar y ver ese cambio que Jorge Rey nos ha dicho que será una realidad gracias a las cabañuelas. Ese sistema tradicional que no necesita mapas del tiempo o ningún otro elemento que nos sumerja de lleno en esta previsión del tiempo que ha dejado a todo el mundo en shock.

Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar esos cambios que realmente pueden acabar siendo los que nos acompañen en unos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna, debemos empezar a tener en cuenta detalles que no sabíamos que podía llegar.

No estamos preparados para el festival de borrascas

El festival de borrascas de estos días que tenemos por delante pueden darnos novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos espera. La advertencia de Jorge Rey pone los pelos de punta: «Ojo el fin de semana, porque el movimiento de ciclogénesis explosivas sobre el Atlántico permite un ascenso claro, pero muy claro, de los vientos del sur de procedentes del continente africano».

La AEMET coincide directamente con esta previsión: «Se prevé que un frente atlántico penetre en la Península dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles afectando al Cantábrico occidental y a Galicia, sin descartar que se extiendan de forma dispersa a otros puntos del tercio norte a lo largo del día. Podrían ser en forma de nieve en montañas, a una cota entorno a los 1800/2000 metros. Asimismo, podría darse alguna precipitación ocasional en puntos de Andalucía occidental y Melilla. A lo largo del día se espera que tiendan a cesar las precipitaciones y a quedar, salvo en áreas del norte, los cielos poco nubosos o despejados. No se esperan precipitaciones en los archipiélagos, con cielos poco nubosos o con intervalos. Brumas y nieblas matinales en el Ebro y depresiones del este peninsular, sin descartarlas localmente densas y persistentes, y que también podrían darse en el extremo noroeste al paso del frente».

Siguiendo la misma previsión: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el cuadrante suroeste, extremo nordeste y en áreas mediterráneas, de forma localmente notable en la fachada oriental peninsular. Descensos en Canarias, Cantábrico, Béticas y este de la meseta Norte, y en general pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender en Canarias y extremo noroeste peninsular, predominando los aumentos en el resto. Se darán heladas en el Pirineo así como localmente en otros entornos de montaña de la mitad norte y en puntos de la meseta Norte.

Predominarán vientos de componentes sur y este en la Península al principio, tendiendo a rolar a componente oeste al paso del frente. Serán flojos en general, con intervalos moderados en litorales del norte y sur. Viento flojo de componente sur en Baleares y moderado de componente norte en Canarias, con posibles intervalos de fuerte al principio, y tendiendo a amainar y a establecerse el alisio, flojo en las islas occidentales».