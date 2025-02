Giro en el precio del aceite de oliva en Mercadona: llega una rebaja nunca vista

¿Cuándo fue la última vez que vimos una rebaja real en el precio del aceite de oliva? Tras años y meses de subida imparable, donde llenar la despensa con este producto básico se había convertido casi en un lujo, por fin hay un respiro para los consumidores. Mercadona ha dado un paso que nadie esperaba: una rebaja nunca vista en su aceite de oliva 0,4º Hacendado en formato garrafa de 5 litros. Un giro que devuelve la esperanza a muchos hogares.

El precio del aceite de oliva ha sido un tema recurrente en los últimos años. Las malas cosechas, las olas de calor y la inflación llevaron este producto a niveles que parecían insostenibles. Sin embargo, el panorama ha empezado a cambiar. Con la previsión de una nueva cosecha más abundante, los supermercados comienzan a ajustar sus precios, y Mercadona, siempre atenta a las necesidades de sus clientes, ha sorprendido con la rebaja en su aceite de oliva 0,4º, situándolo en 22,95 euros por garrafa de 5 litros, tras una primera bajada que lo situó en 24,85 euros. Algo que no se veía desde hacía mucho. Durante tres o cuatro años, el precio del aceite de oliva no había hecho más que subir, convirtiéndose en una preocupación constante para las familias. Este movimiento de Mercadona no solo alivia el bolsillo, sino que también da señales de una posible estabilización en el mercado. La garrafa de 5 litros a 22,95 euros, con un precio por litro de 4,59 euros, devuelve a muchos consumidores a tiempos más manejables y asequibles.

Giro en el precio del aceite de oliva en Mercadona

El aceite de oliva 0,4º Hacendado ha sido siempre uno de los más populares en Mercadona por su equilibrio entre calidad y precio. Esta rebaja no llega de la nada. Tras una primera bajada inicial, donde el aceite ya había descendido de su pico máximo, ahora se confirma un ajuste que podría mantenerse gracias a las expectativas de una nueva cosecha que promete ser más generosa. Esto ha permitido a Mercadona ofrecer su aceite a un precio que muchos consideraban imposible hace apenas unos meses.

La importancia de esta rebaja no sólo radica en el ahorro inmediato, sino en lo que podría significar para el futuro. Si la tendencia se mantiene, podríamos estar ante el inicio de una estabilización que tanto necesitaban los consumidores.

Uno de los aceites más vendidos de Mercadona

Mercadona siempre ha ofrecido una amplia gama de aceites, desde el virgen extra hasta el suave o intenso, pero el aceite de oliva 0,4º destaca por su versatilidad. Este tipo de aceite es perfecto para el día a día: freír, aliñar ensaladas, preparar sofritos o incluso para repostería. Su sabor suave lo hace ideal para quienes buscan un toque ligero sin renunciar al auténtico sabor del aceite de oliva.

La cadena de supermercados ha sabido adaptarse a las necesidades de los consumidores, manteniendo una oferta variada y de calidad. Sin embargo, esta rebaja coloca al aceite de oliva 0,4º Hacendado en el centro de las elecciones de muchos hogares.

Cómo aprovechar al máximo este aceite

El aceite de oliva 0,4º es conocido por su sabor suave y su alta resistencia al calor, lo que lo hace ideal como decimos, para freír sin que los alimentos absorban sabores no deseados. Además, su perfil equilibrado lo convierte en un ingrediente esencial para aliños y salsas, aportando ese toque mediterráneo característico.

Para aprovecharlo al máximo, es recomendable almacenarlo en un lugar fresco y oscuro, alejándolo de fuentes de calor y luz directa. Así se preserva su sabor y propiedades durante más tiempo. Y aunque su precio actual invita a usarlo con generosidad, nunca está de más recordar que una buena planificación en la cocina ayuda a optimizar su uso.

Precios de los otros aceites de oliva en Mercadona

Junto al gran protagonista actual en sus tiendas, Mercadona ofrece también otras opciones de aceite de oliva precios competitivos:

Aceite de oliva 0,4º Hacendado: Botella de 1 litro por 4,95 euros.

Botella de 1 litro por 4,95 euros. Aceite de oliva virgen extra Hacendado : Garrafa de 3 litros por 17,35 euros y botella de 1 litro por 6,15 euros.

: Garrafa de 3 litros por 17,35 euros y botella de 1 litro por 6,15 euros. Aceite de oliva virgen extra Hacendado Gran Selección: Botella de 750 ml por 6,55 euros.

Botella de 750 ml por 6,55 euros. Aceite de oliva 1º Hacendado : Garrafa de 5 litros por 22,95 euros y botella de 1 litro por 4,95 euros.

: Garrafa de 5 litros por 22,95 euros y botella de 1 litro por 4,95 euros. Aceite de oliva virgen Hacendado : Garrafa de 3 litros por 14,95 euros y botella de 1 litro por 5,30 euros.

: Garrafa de 3 litros por 14,95 euros y botella de 1 litro por 5,30 euros. Aceite de oliva virgen extra Hacendado en spray: 200 ml por 2,80 euros.

200 ml por 2,80 euros. Aceite virgen extra Picual Casa Juncal: Botella de 500 ml por 5,95 euros.

La rebaja en el aceite de oliva 0,4º Hacendado de Mercadona no sólo representa un alivio para los consumidores tras una larga etapa de precios elevados, sino que también refleja un posible cambio positivo en el mercado gracias a la nueva cosecha. Este ajuste invita a los hogares a volver a disfrutar de un producto esencial en la cocina mediterránea sin preocuparse tanto por el gasto. Con una oferta variada y precios competitivos, Mercadona se consolida como una opción clave para quienes buscan calidad y buen precio en su cesta de la compra.