Carola Hermoso, la nueva directora general de la patronal del acero, asegura en una entrevista a OKDIARIO que lo que las empresas españolas exportan a EEUU no se fabrica allí. Así, la líder de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) asegura que los nuevos aranceles de Donald Trump no sólo van a perjudicar a España y a la Unión Europea en su conjunto, sino también a la propia economía norteamericana.

PREGUNTA.- ¿Cómo han sido las primeras semanas en el cargo?

RESPUESTA.- No soy nueva en la casa. Antes de incorporarme a Unesid, estuve cinco años dirigiendo otra asociación del metal, pero, previamente, ya estuve trabajando en Unesid durante 11 años. Por lo tanto, dentro de mi carrera profesional, gran parte del tiempo lo he desarrollado en el contexto de la industria siderúrgica, en su cadena de valor. Ahora, afronto este reto con muchísima ilusión. Es un sector que me apasiona, del que nunca realmente me he desvinculado, porque estaba ya en una asociación del metal y, bueno, pues con ilusión y energía.

Estamos en un momento crucial para la industria. Creo que es un momento en el que los sectores industriales necesitan voces fuertes, que los defiendan y que transmitan las necesidades que tienen, porque la industria es fundamental para nuestro desarrollo económico. Genera puestos de trabajo de alta calidad y bien remunerados. La Unión Europea, a raíz del informe Draghi, se ha dado cuenta de que la industria es muy importante para la autonomía estratégica europea.

P.- ¿Cree que España debe preocuparse por los aranceles de Trump?

R.- Yo creo que sí que debe preocupar. El sector siderúrgico español exporta a muchos países. Sin embargo, el mercado americano es muy importante. Es el 3,3% de las exportaciones, que quizá parece que no es mucho, pero en realidad el valor es bastante elevado. Son unos 518 millones de euros anuales. Sí que nos preocupa mucho.

Muchas de nuestras empresas exportan. Queremos seguir exportando. Además, nuestras exportaciones no hacen daño al mercado americano porque lo que solemos exportar son productos que el propio mercado americano no tiene capacidad de producir o, si tiene esa capacidad, no llega al nivel de demanda interna. Son productos para la industria, para el sector de la automoción, para muchos distintos tipos de industria.

Nosotros lo que queremos es que la Unión Europea negocie. Seguir manteniendo ese nivel de exportaciones es muy beneficioso tanto para España y la Unión Europea como para Estados Unidos.

P.- ¿Cuál es el estado actual del sector del acero en España?

R.- La industria siderúrgica española se está recuperando poco a poco después del impacto de la pandemia. De hecho, lo ha hecho bastante más rápido que otros países europeos. Sabemos que Alemania tenía un descenso en el consumo de acero muy elevado, casi de 9 millones de toneladas, lo cual es muchísimo. España no ha perdido tanto. Estamos más o menos como en 2021.

Sí que existe una situación compleja, sobre todo motivada por la gran sobrecapacidad mundial de acero. Esto es un problema estructural que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo y que se ha unido a toda la crisis que ha generado primero el Covid-19, luego la guerra de Ucrania, los problemas de suministro energético y el incremento muy intenso de costes energéticos que ha restado competitividad a la industria europea y a la española.

Es un momento complejo. El mercado se mantiene. La cuestión es que, en nuestras empresas, los márgenes se ven reducidos porque los costes están muy altos. Hay mucha competencia internacional motivada por esa sobrecapacidad. Entra mucho producto de Asia, del norte de África… Muchas veces ese producto entra y ha sido fabricado sin cumplir las mismas normas de juego que el producto nacional. Es un tema preocupante, nos está afectando y queremos que se tomen medidas para abordar el problema, tanto estructural como el tema de Trump.